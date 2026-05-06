ଜନଗଣନା କାମରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 6, 2026 at 2:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଜନଗଣନା ୨୦୨୭ । ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାମିଲ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ । କିନ୍ତୁ କିଛି ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜନଗଣକାରୀ ଓ ସୁପରଭାଇଜର ଭାବେ କାମ କରିବାରେ ବାଧା ଦେଉଥିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି । ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି । ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ସମସ୍ତ ଡିଇଓଙ୍କୁ ଚିଠି
ବିଭାଗୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଚିଠି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଜନଗଣନା ୨୦୨୭ କାର୍ଯ୍ୟ । ଏପ୍ରିଲ ୧୬ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ମେ ୧୫ରେ ଶେଷ ହେବ । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । କେତେକ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜନଗଣକାରୀ ଓ ସୁପରଭାଇଜର ଭାବେ କାମ କରିବାରେ ବାଧା ଦେଉଥିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି । ବିଧିବଦ୍ଧ ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ନେଇଛନ୍ତି ’’।
ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ‘ସେନସସ୍ ଆକ୍ଟ-୧୯୪୮’ ଅନୁସାରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଓ ବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟ । ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଜନଗଣନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରିଲିଭ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ଅଯଥାରେ ଜନଗଣନା କାମରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବ ନାହିଁ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କିମ୍ବା ଅବହେଳା କରିଲେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା
- ରାଜ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ମେ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଗୃହ ଗଣନା ।
- କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 90 ହଜାର 2 ଶହ ଜଣ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଓ 15 ହଜାର 140 ଜଣ ସୁପରଭାଇଜର ନିୟୋଜିତ ।
- ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘର ଗଣତି ସହ ନମ୍ବରିଂ ଏବଂ ଘରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ।
- ପ୍ରତି ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 8 ଶହ ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ।
- ଜଣଙ୍କୁ 200ରୁ 220 ଘର ଗଣତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ଅଧୀନରେ 6 ଜଣ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ।
- ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 6396 ଜଣ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଓ 1128 ଜଣ ସୁପରଭାଇଜର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
- ସହରାଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସର୍ବାଧିକ 2596 ଜଣ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଓ 445 ଜଣ ସୁପରଭାଇଜର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ SOP ଆଣିଲେ ସରକାର, ବିରୋଧ କଲେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୨ ଦିନରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ 'ଅଂଶୁଘାତ'ରେ ମୃତ୍ୟୁ!
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର