କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ; କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ସୋଫିଆ, ରମେଶ, ଦାଶରଥୀ
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ତିନି ଜଣ ବିଧାୟକ- ରମେଶ ଜେନା, ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ, ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋଷଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛି ।
Published : March 17, 2026 at 1:45 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ତିନି ଜଣ ବିଧାୟକ— ରମେଶ ଜେନା, ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ ଓ ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋଷଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛି । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର ) ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (ପିସିସି) ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଜିତ ପାଢ଼ୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାଶଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ତିନି ବିଧାୟକ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲୀପ ରାୟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ । ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ହ୍ବିପ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ସହିତ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଏହି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଓ ବାମଦଳ ମିଶି ଡ. ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ମନସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ହ୍ବିପ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ଉକ୍ତ ତିନି ବିଧାୟକ ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରି କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଦଶମ ଅନୁସୂଚୀ (Anti-defection law) ଅନୁଯାୟୀ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବିଧାୟକ ପଦ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ରମେଶ ଜେନା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ତିନିଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମ ରାଜନୀତିରେ ସେ “ଗଞ୍ଜାମ ଟାଇଗର” ଭାବେ ପରିଚିତ ।
ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ଦୁଇ ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ।
ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋଷ କଟକ ବାରବାଟୀର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଧାୟିକା ଭାବେ ବିଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ । ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ପିତା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଆଇନ ଜଟିଳତାରେ ପଡ଼ିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲା । ନୂତନ ବିଧାୟିକା ଭାବେ ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।
କଂଗ୍ରେସର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତିନି ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ସେହିପରି ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ “ଅପରେସନ୍ ଲୋଟସ୍” ଅନୁସାରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ତିନି ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ସେମାନଙ୍କ ଆସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଦଳୀୟ ଓ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ।
ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବିଜେଡି ଉପରେ— ସେମାନେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ନେଇ କେବେ ଏବଂ କେମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ତାହା ଆଗାମୀ ରାଜନୈତିକ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିପାରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଧାନସଭାରେ ହାଇ ଡ୍ରାମା: କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂରେ ରାଜ୍ୟସଭା ରେସ୍ ଜିତିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ; ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର