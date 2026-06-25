ETV Bharat / state

ଯାଜପୁରରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲାଇଟ୍ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ; ଗଁ ଗାଁ ବୁଲି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଟିମ୍

ଭିଜିଲାନ୍ସ  ଟିମ ପ୍ରଥମେ କୋରେଇ ବ୍ଲକର ପାଣିକୋଇଲି ପଂଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଂଚିଥିଲେ l ଏହାପରେ ମଣିପୁର ଗାଁରେ ପହଂଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି l ରିପୋର୍ଟ-ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା

street light scam vigilance investigation in second day in jajpur
ଯାଜପୁରରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲାଇଟ୍ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 25, 2026 at 6:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଯାଜପୁର: ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଯାଜପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ୨ୟ ଦିନର ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି l ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୮ ଟି ବ୍ଲକ ଅଂଚଳରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଆଜି ଯାଞ୍ଚ ସହ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୮ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି l ଯାଜପୁର, ବିଞ୍ଝାରପୁର, ଦଶରଥପୁର, ବରୀ, କୋରେଇ, ଦାନଗଦୀ, ରସୁଲପୁର, ସୁକିନ୍ଦାର 8ଟି ବ୍ଲକ୍ ଅଂଚଳ ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ l

ରାଜ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ୨୦୨୧ରୁ ୨୦୨୩ ମଧ୍ୟରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡପ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ ବିକାଶ ଅନୁଦାନ (୫ମ SFC) ଏବଂ 'ବିକଶିତ ଗାଁ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା' (BGBO) ଅଧୀନରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କୁହାଯାଇଛି, ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ପ୍ରଥମେ କୋରେଇ ବ୍ଲକର ପାଣିକୋଇଲି ପଂଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଂଚିଥିଲେ l ଏହାପରେ ମଣିପୁର ଗାଁରେ ପହଂଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି l ସେପଟେ ଗତକାଲି ଏହି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ବଡଚଣା ବ୍ଳକର ୧୧ଟି ପଂଚାୟତ ଅଚ୍ୟୁତବସନ୍ତ, ଅଣକା, ଛତିଆ, ବନ୍ତଳା, ଧାନ ମଣ୍ଡଳ, ଚମ୍ପାପୁର, ଦର୍ପଣ, ବୈରୀ, ମାଣ୍ଡୁକା ଆଦି ପଂଚାୟତରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା l

3 ଜିଲ୍ଲାରେ 81 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ 24ଟି ଦଳ ଗଠନ

ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, 3 ଜିଲ୍ଲାରେ 81 ଜଣ ଅଧିକାରୀ (ଅତିରିକ୍ତ SP, DSP, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ) ଙ୍କୁ ନେଇ 24 ଟି ଦଳ ଗଠନ କରିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ 27 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଟେଣ୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଶକ୍ତି ମିଟର, 500 ମିଟର କେବୁଲ୍, MCCB, ଆଖି ହୁକ୍, ସସପେନସନ୍ କ୍ଲାମ୍ପ, ଡେଡ୍ ଏଣ୍ଡ କ୍ଲାମ୍ପ ଏବଂ ଫଟୋ ସ୍ୱିଚ୍ ଟାଇମର୍ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍ଥାପନ ନ କରିବା (ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲଷ୍ଟର ପାଇଁ 10 ଟି LED ଲାଇଟ୍ ଥିବା), ବିଲ୍ ହଡ଼ପ (ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସ୍ଥାପିତ ଦର୍ଶାଉଅଛି) ଏବଂ ନିର୍ବାହକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଆଜି ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାର 50ଟି ସ୍ଥାନରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବୈଷୟିକ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।

ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ନାଁ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ କହିଛନ୍ତି, '8ଟି ବ୍ଲକରେ 8 ଟିମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ l ତେବେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ l ଟିମ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲାଇଟ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତେକ ପଂଚାୟତକୁ ଯିବେ ଆଉ ଲାଗିଥିବା ଏଲିଡି ଲାଇଟର ପ୍ରତେକ ଦିଗ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ l ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଦିନ ଏହି ତଦନ୍ତ ଚାଲିବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତଦନ୍ତକୁ ଆଧାର କରି ଫାଇଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ହେବ' ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି : ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ବଢାଇଲାଣି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଚିନ୍ତା, ଧୋବାଲିଙ୍ଗିରେ ୧୧ ପଜିଟିଭ୍

TAGGED:

VIGILANCE RAID
STREET LIGHT SCAM IN JAJPUR
STREET LIGHT SCAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.