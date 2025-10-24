ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଚାରଣ ଭୂମି, ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଗାଈଗୋରୁ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ।
Published : October 24, 2025 at 1:11 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଚାରଣ ଭୂମି ପାଲଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ । ରାତି ଦିନ ସବୁବେଳେ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକରେ ଅବାଧ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଗାଈଗୋରୁ । ଏଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି ପରିଚାଳନା ବୋର୍ଡ ନଥାଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା ୨୦୨୨ରୁ ନୂଆ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ।
ସର୍ବ ପୁରାତନ ପୌରପାଳିକାରେ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ରାଜୁତି:
ରାଜ୍ୟର ପୁରୁଣା ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହର । ୧୫୭ ବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ଏବେ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଗୁହାଳ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ ଦିନ ରାତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ପୌରପାଳିକାର ୧ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୨୧ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଗାଈଗୋରୁ ହିଁ ଦେଖାଯିବେ । ସହରର ତିନିମୁହାଣୀ, ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କାକଟ ଛକ, ବଡହାଟ, ସାନ୍ତସାହି, ସାନମଙ୍ଗଳା, ଇଚ୍ଛାପୁର ଆଦି ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଜମୁଛି ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଭିଡ଼ । ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଧିକ ହେଉଛି ।
ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ:
ଦୈନିକ ଛୋଟବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପରିଡା କୁହନ୍ତି,"ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବହୁ ପୁରାତନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏହାର ନାଁ ଅଛି । ଏବେ ସହରର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବେ ଗାଈ, ଗୋରୁ, ଷଣ୍ଢ ପ୍ରବଳ ଆକାରରେ ଅଛନ୍ତି । ଏଇ କିଛିଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଚାରୋଟି ଗାଈ ଆସି ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବାଡେଇ ହୋଇଗଲେ । ମୁଁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେବା ସହ ମୋ ଗାଡିର ଭାଇଜର ଭାଙ୍ଗିଗଲା । ଏଠି ଯାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସମସ୍ତେ ଦୋଷ ଖସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । କେବଳ ଅଫିସରେ କଲମ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡୁଛି ।"
ଗାଈକୁ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡିଦେଇ ବେଫିକର ମାଲିକ:
ସେହିପରି ଅନ୍ୟଜଣେ ସହର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ନଗେନ୍ଦ୍ର ଜେନା କୁହନ୍ତି,"ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଏହା ୧୫୫ ବର୍ଷର ସର୍ବ ପୁରାତନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି । ୨୦୨୨ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବୋର୍ଡ ନଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ । ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ହେବା ପରେ ରାସ୍ତାରୁ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ହଟାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କାଞ୍ଜିଆ ହୁଦାରେ ପୁରାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଦାବି କରିଥିଲେ । ରାସ୍ତାରେ ଏକ ହଜାରରୁ ଦେଢ଼ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲା ଗାଈ, ଗୋରୁ ଓ ଷଣ୍ଢକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇ କ୍ଷତିସାଧନ ହେଉଛନ୍ତି । ବିଗତ ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ୨ରୁ ତିନୋଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିସାରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ୪-୫ ଜଣ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି । ଗାଈ ମାଲିକ ଗାଈକୁ ପାଳୁଛି କେବଳ କ୍ଷୀର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଘରେ ଗୁହାଳ ନଥିବା କାରଣରୁ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡି ବେଫିକର ହୋଇ ବସୁଛି । ଗାଈ ମାଲିକଙ୍କ ଲାଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ।"
'ଗତବର୍ଷ ୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ':
ଏନେଇ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଜିତ ପ୍ରସାଦ ନାରାୟଣ ଗିରି କହିଛନ୍ତି,"ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗାଈଧରା (Cow Catcher) ଗାଡି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ । ଆମେ ସଚେତନ କରିବା ପରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ସେଗୁଡିକ ଧରି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ । ଧରୁଥିବା ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଆମର ଥିବା ୨୦-୨୫ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କାଞ୍ଜିଆ ହୁଦାରେ ନେଇ ରଖୁ । ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ନିକଟରେ ଦେଖିଛୁ ସେଠାରେ ହିଁ ଏକ ବଡ଼ କାଞ୍ଜିଆ ହୁଦା କରିବା ଯୋଜନା ରହିଛି । ଗତବର୍ଷ ୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛୁ ।"
