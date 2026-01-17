ETV Bharat / state

ବଲେଶ୍ବରରେ ଫଳିଲା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଲକ୍ଷପତି

ସୋର ବ୍ଲକ ସାଜନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଚାରିଘରିଆ ସାହି ବରହମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ଲେଙ୍କା ଓ ସାଧବ ରାଉଳ ମିଶି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ।

ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ଲେଙ୍କା ଓ ସାଧବ ରାଉଳ ମିଶି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି
Two friends Kalandi and Sadhav are farming strawberry in Balasore (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 17, 2026 at 4:38 PM IST

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

ବାଲେଶ୍ବର: ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର କି ଆନନ୍ଦ ତାହାର। କେବଳ ଯେ ଧାନ ଚାଷ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଜଳବାୟୁକୁ ସୁହାଉନଥିବା ଚାଷକୁ ଯଦି ସମ୍ଭବ କରି ସଫଳତା ପାଇବେ ତାହା ଚାଷୀକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଦିଏ । ଯାଜପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ କଳାହାଣ୍ଡି ପରେ ଏବେ ବାଲେଶ୍ବରରେ ଲାଲଟହଟହ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଫଳିଛି । ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ଲେଙ୍କା ଓ ସାଧବ ରାଉଳ ମିଶି ଏହି ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫଳ ଜିଲ୍ଲାର ମାଟିରେ ଫଳାଇ ଲକ୍ଷପତି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମେ ହିମାଚଳରୁ ୨୫ଟି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାରା ଆଣି ଲଗାଇଥିଲେ:

ସୋର ବ୍ଲକ ସାଜନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଚାରିଘରିଆ ସାହି ବରହମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ଲେଙ୍କା ଓ ସାଧବ ରାଉଳ ମିଶି ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ। କାଳନ୍ଦୀ ଓରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ମେକାନିକାଲ ମେନେଟନାନ୍ସ ଭାବେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଅବସର ପରେ ସାଧବଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହି ଚାଷ। ଗତ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ହିମାଚଳରୁ ୨୫ଟି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାରା ଆଣି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଥଳିରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେଥିରୁ ସେ ୧୮ କିଲୋରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଅମଳ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୋଇ ପାରୁଥିବା ବେଳେ କାଳନ୍ଦୀ ଏହି ଚାଷକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ୨୫ ହଜାର ୭୦୦ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି:

Balasore strawberry farming
ବଲେଶ୍ବରରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ (ETV BHARAT ODISHA)

ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମିରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଲୋକଙ୍କ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କାଳନ୍ଦୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ," ଏଠି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲିଣି। ପ୍ରଥମେ ୨୫ଟି ଗଛରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ହୋଇ ପାରିବ ତା ପର ବର୍ଷ ଆମେ ୩୫୦୦ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲୁ। ସେଥିରୁ ଆମେ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ୧୪ ହଜାର ଗଛ ଲଗାଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ୫/୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ୨୫ ହଜାର ୭୦୦ ଗଛ ଲଗାଇଛୁ। "

Two friends Kalandi and Sadhav are farming strawberry in Balasore
ତିନୋଟି ଭେରାଇଟିର ଚାରା ରେ ଚାଷ ହେଉଛି:

କାଳନ୍ଦୀ ଚାଷ କଥା ବୁଝୁଥିବା ବେଳେ ସାଧବ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଚାକିରି କରି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାଳନ୍ଦୀଙ୍କ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାକିରି ପାଇଁ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲେ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ଗଛର ଡାଳକୁ କାଟି କଲମି କରଣ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଚାକିରି କରିବା ସହିତ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ।

strawberry cultivation
ବଲେଶ୍ବରରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ (ETV BHARAT ODISHA)

କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ,"ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାରା ମହାବଳେଶ୍ୱର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆଣୁଛୁ। ତିନୋଟି ଭେରାଇଟିର ଚାରା ନେବଲା, ପାନ୍ଥନ ଭଳି ନୂଆ ଭେରାଇଟି ସହ ପୁରୁଣା ଭେରାଇଟି ଇଣ୍ଟରଡ଼ନ ଆଣୁଛୁ। ଏହି ଚାଷ ଆମେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛୁ। ଫଳ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ମର୍ଚି, ବେଡ଼ ହିସାବରେ କରୁଛୁ। ଆମର ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ସୋର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାଉଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇ ଏ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଅର୍ଡର ଅଛି ଆମେ ସେତିକି ବି ଦେଇ ପାରୁନୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନୀ ଆମକୁ ଆଗୁଆ ଅର୍ଡର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ହୋଲସେଲର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଇସା ପଠାଇଲା ପରେ ଆମେ ଫଳ ପଠାଉଛୁ। ଆମେ ଚାଷରେ କୌଣସି ରସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁନାହୁଁ, ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ କଲେ ଆମ କ୍ଳାଇମେଟରେ ଫଳ ଫଳୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଜୈବିକ ସାରରେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛୁ।"

strawberry farming in Balasore
ବଲେଶ୍ବରରେ ଫଳିଲା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ଓ ସାଧବ:

ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ଓ ସାଧବ । ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ସହ ଡ୍ରିପ ପାଣି ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବାରୁ କମ୍‌ ସଂଖାରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରୁ ଯାହା ବି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳୁଛି । କାଳନ୍ଦୀଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ରୋଜଗାର ପାଇଥିବା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉଳ କହିଛନ୍ତି ," ମୁଁ କାଳନ୍ଦୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାସର ୨୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ କାମ କରେ, ବାକି ଦିନ ମୋ ଘର କାମରେ ମୁଁ ରହିଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ପାରିଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ସେ ମୋତେ ପଇସା ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷର ପ୍ରଥମେ ବେଡ଼ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଗଛ ଲଗାଇବା ସହ ସବୁ କାମ ମୁଁ କରେ। ଆମର ଏଠି ପାଞ୍ଚ, ଛ ଜଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି କାମରେ ଲାଗନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଘର ପେଟ ପାଟଣା ପୋଶି ହେଉଛି, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ରୋଜଗାର ପାଇଛୁ। ଏଇ ପାଖରେ ରହି ଆମେ ଏଇଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପାରୁଛି।"

Two friends farming strawberry
ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମିରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ (ETV BHARAT ODISHA)
ସେହିପରି ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀ କୁନି ସରେନ କାଳନ୍ଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି," ସକାଳେ ଆସି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ତୋଳୁଛି, ଘାସ ସଫା କରୁଛି ତା ପରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ପ୍ୟାକ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛି ଏଇଠୁ ଯାହା ପଇସା ପାଉଛି ସେଇଥିରେ ଆମ ଘର ଚଳୁଛି।"ଗଛ ଲଗାଇବା କାଳନ୍ଦୀଙ୍କ ଏକ ସଉକ । ସେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି ସେଇଠି ଗଛ ଲଗାନ୍ତି । କାଳନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ," ସେ ଓରି ପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ମେକାନିକ ଥିଲେ ସେଠୁ ଅବସର ନେଇ ଏବେ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଏ, ଫଳ ପ୍ୟାକିଂ କରେ। ସକାଳୁ ଆସି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ତୋଳିଥାଏ। ଲୋକ ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏହି ଚାଷ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ହେଉଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି।"
strawberry farming
ବାଲେଶ୍ବରରେ ଲାଲଟହଟହ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଫଳିଛି (ETV BHARAT ODISHA)
କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ଲେଙ୍କା ଓ ସାଧବ ରାଉଳଙ୍କ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶାବାଦୀ ।

ନିୟମଗିରିରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ, ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ଡଙ୍ଗରିଆ

Balasore strawberry farming
ବଲେଶ୍ବରରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ (ETV BHARAT ODISHA)

ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ଫଳୁଛି ଲାଲ ଟହଟହ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ: କମାଲ କଲେ ଦୁଇ ଭାଇ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସାଜିଲେ ପ୍ରେରଣା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

