କତାରରେ ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲଫ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫଶି ରହିଛି ଭାରତର ୨୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ LPG ଜାହାଜ, ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର ବର୍ଗ
ଓଡିଆ ଚିଫ୍ ଅଫିସର୍ ଅଶୋକ କୁମାର ଦିକ୍ଷୀତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହର୍ମୋଜ ପ୍ରଣାଳୀ କଥା କହିଛନ୍ତି । ଦେଖନ୍ତୁ ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 21, 2026 at 12:35 AM IST
Odia Youth Ashok Dixit Stranded In Qatar ବ୍ରହ୍ମପୁର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଘଟଣା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି । କତାରରେ ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲଫ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଫଶି ରହିଛି ଭାରତର ୨୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏଲ୍.ପି.ଜି ବୋଝେଇ ଜାହାଜ । ସମୁଦ୍ରକୂଳରୁ ପ୍ରାୟ ୧୨ ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ ଏହି ଜାହାଜ ଗୁଡିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜାହାଜର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ୱାର ମିସାଇଲ୍ ମାଡ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ଧିରେ ଧିରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେପଟେ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଭାରତୀୟ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଆସିଛି । ଏପଟେ କିପରି ଜାହାଜ ଗୁଡିକ ଭାରତକୁ ଫେରିବ ଏବଂ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ ।
ଭାରତର LPG ଜାହାଜରେ ଚିଫ୍ ଅଫିସର୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଅଶୋକ କୁମାର ଦିକ୍ଷୀତ । ଭାରତରୁ ଜାହାଜ ନେଇ କତାର ଯାଇଥିବା ବେଳେ କତାରର Ras Laffan anchorage ରେ ରହିଥିବା କୂଳ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 12 ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି LPG ବୋଝେଇ ଜାହାଜ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଡିଓ କରି ସେଠାକାର କିଛି ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଓଡିଆ ଚିଫ୍ ଅଫିସର୍ ଅଶୋକ କୁମାର ଦିକ୍ଷୀତ ।
ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଭାରତୀୟ ମାନେ କିପରି ରହିଛନ୍ତି ତାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ସେ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗଣଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଅଶୋକ ଦିକ୍ଷୀତଙ୍କ କହିବା କଥା -Strait of Hormuz ରେ ସବୁ କିଛି ସାଧାରଣ ରହିଥବା ଏବଂ ଇରାନ୍ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି । କିନ୍ତୁ ତାହା ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା । କେବଳ Shipping Corporation of India (SCI) ର ଦୁଇଟି LPG ଜାହାଜ ସେଠାରୁ ଛାଡ଼ିପାରିଛି ଏବଂ ତାହା ପ୍ରାୟ 6–7 ଦିନ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିପାରିନାହିଁ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଗୋଟି LPG ବୋଝେଇ ଆମର ଜାହାଜ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିପାରିନାହିଁ । ଯାହାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଜାହଜ ମଧ୍ୟରୁ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ।
ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିପାରିନାହିଁ । ଏଣୁ ଭାରତ ସରକାର ଜାହାଜ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଯେଭଳି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହିତ ଏଥିପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ରହୁଥିବା ଅଶୋକ ଦିକ୍ଷୀତଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ କହିବା କଥା ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କତାର ପଶ୍ଚିମ ଗଲଫ୍ ରେ ଫଶିକି ରହିଥିବା କହିବା ସହିତ କେବଳ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜାହାଜ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଜାହାଜ ସହିତ ସେହି ସ୍ଥାନର ଆଖପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଗୋଟି ଏଭଳି ଜାହଜ ରହିଛି । ଗତ ୧୯ /୨୦ ଦିନ ଧରି ସେଠାରେ ପଶି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବରରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଏଲ୍.ପି.ଜି ଗ୍ୟାସ ବୋଝୋଇ କରି ଆସିବା ସମୟରେ ହର୍ମୋଜ ଖୋଲାଯାଉଥିବା ନେଇ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତାହା ସତ୍ୟ ନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜାହଜ ହିଁ ଆସିଥିବା ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଅଶୋକ ଦୀକ୍ଷିତ୍ ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିବା ନେଇ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ । କେବଳ ସିପିଙ୍ଗ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନନ୍ଦାବେବୀ ଏବଂ ସିଭିଲିକ୍ ଜାହଜକୁ ହିଁ ଏସକର୍ଟ କରି ଆଣି ସେଠାରୁ ବାହାରେ ଛାଡିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏହି ଦୁଇ ଜାହାଜକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାହାଜ ଆସିନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ଯାହାକି ୨୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜାହାଜ ସେଠାରେ ଫଶିକି ରହିଥିବା ବେଲେ ସେମାନେ କତାର କୋର୍ଟରୁ ୧୨ ନଟିକାଇଲ୍ (ପ୍ରାୟ ୧୫ ରୁ ୧୭ କି.ମି ଦୂର) ଦୂରରେ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଏହା ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଆହୁରୀ ପଛରେ ଯାଇ ରହିବାକୁ ସେଠାକାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଜାହାଜ ଲଙ୍ଗର ପକାଇ ରହିଥିବା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଅତି ନିକଟରେ ମିସାଇଲ୍ ଯାଉଥିବା ଏବଂ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତାନରେ ମାଡ ହେବା ପରେ ତାହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅଂଶ ଏହି ଯାହାଜରେ ପଡୁଥିବା ନେଇ ସେଠାରେ ରହିଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆତଙ୍କିତ ସହିତ ଏକପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଏପରିକି ୨୦ ଗୋଟି ଜାହାଜରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ହଜାର ଭାରତୀୟ ମାନେ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଦିକ୍ଷୀତଙ୍କ ଶ୍ୱଶୂର ।
ଏପରିକି ଜାହାଜରେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା ତାହା ଧିରେ ଧିରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ମାତ୍ର ୭ ରୁ ୮ ଦିନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଜ୍ୱାଇଁ ରହିଥିବା ଜାହାଜରେ ରହିଥିବା ନେଇ ସେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ପାନୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଯେହେତୁ ବାରମ୍ୱାର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ ହେଉଥିବା ଏବଂ ପଛକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ସେହି ଦେଶରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ଜାହାଜରେ ରହିଥିବା ଏହି ଭାରତୀୟ ମାନେ ନେଇ ଯାଇଥିବା ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଲଙ୍ଗର ପକାଇ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଏପରିକି ଏହି ସଂପର୍କରେ ଜାହାଜରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏନର୍ଜି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୁପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ ଜାହାଜରେ ଏଲ୍.ପି.ଜି ଗ୍ୟାସ ଲୋଡ ହୋଇ ରହିଛି ତେଣୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ଯଦି କୌଣସି ଦୁଭାଗ୍ୟବସତଃ ମିଜାଇଲ୍ ମାଡ ସମୟରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟେ ତେବେ କଣ ଘଟିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ସମୟରେ ନାନା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର