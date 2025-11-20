ETV Bharat / state

ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ପାଇଥିଲା ପରିଚୟ: ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ନେହେରୁ, ପ୍ରେମରେ ପଡିଥିଲେ ମୀନା କୁମାରୀ !

ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧକଳାର ଯୁଗସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ବର୍ଗତ ରାଧାଶ୍ୟାମ ମେହେର । ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ସମ୍ବଲପୁର କପଡାକୁ ମିଳିଥିଲା ପରିଚୟ । ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନି ଉଚିତ୍‌ ସମ୍ମାନ ।

SAMBALPURI HANDLOOMS
ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧକଳା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 20, 2025 at 8:01 PM IST

4 Min Read
ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା

Journey of sambalpuri handloom ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତର ଚାହିଦା କାହିଁରେ କେତେ । ବଲିଉଡରୁ ଓଲିଉଡ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତର କ୍ରେଜ । ମୀନା କୁମାରୀଠୁ ବିଦ୍ୟାବାଲାନ...ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ...ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀକୁ ବେଶ୍‌ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ଏପରିକି ଡ୍ରେସ ହେଉ କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀ ପ୍ରତି ଯୁବପିଢିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପଛରେ ଥିବା ସ୍ରଷ୍ଟା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ବିଶିଷ୍ଟ ବାନ୍ଧଶିଳ୍ପୀ ରାଧାଶ୍ୟାମ ମେହେର । 50 ଦଶକରେ ମୀନା କୁମାରୀ ବି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀ ପ୍ରେମରେ ପଡିଥିଲେ...ଏପରିକି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତର ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ସେହି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ 117 ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ । ରାଧାଶ୍ୟାମ ମେହେରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକୁ ବାନ୍ଧ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚିତ୍‌ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରଲୋକେ । ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ।

ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧକଳା (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ନେହେରୁ, ମୀନା କୁମାରୀ ବି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀ:
1950 ଦଶକରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡା ପରିଚୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଯାଇ ମୀନା କୁମାରୀଙ୍କ ପରି ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଇ ଏହାର ପରିଚୟକୁ ଶୀର୍ଷକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଥିଲେ ରାଧାଶ୍ୟାମ l ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ ଯୋଗୁ ତାଙ୍କୁ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସହ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥିଲା l ତେବେ ସ୍ବର୍ଗତ ରାଧାଶ୍ୟାମ ମେହେରଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ମିଳିବା କଥା ତାହା ମିଳିନଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ କୁହନ୍ତି l

birth anniversary of master craftsman Radheshyam Meher
ସ୍ବର୍ଗତ ରାଧାଶ୍ୟାମ ମେହେର (ETV Bharat Odisha)
ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡାକୁ ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ କେମିତି ମିଳିଲା ?ସ୍ବର୍ଗତ ରାଧାଶ୍ୟାମ ମେହେରଙ୍କ ନାତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମେହେର କୁହନ୍ତି, ‘1930 ମସିହାରେ ରାଧାଶ୍ୟାମ 90 ଇଞ୍ଚର ସମ୍ବଲପୁରୀ ବେଡ଼ସିଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ l ସେତେବେଳେ ଏହାର ଚାହିଦା ବହୁତ ଆସିଲା ଓ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅର୍ଡର ଆସିଲା l ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡିଲା କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ନାଁ ଯେମତି କି ମେଡ ଇନ କଟକ, ମେଡ ଇନ ବିହାର ନାଁରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା l ସେଥିପାଇଁ ରାଧାଶ୍ୟାମ ଉତ୍କଳ ପରଦା ଏଜେନ୍ସି (UPA) ନାଁରେ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡାରେ UPA, ସମ୍ବଲପୁରର ଛାପ ଲଗେଇ ଦେଲେ l ସେହି ସମୟରେ ଜର୍ମାନୀର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡା କିଣିଲା ପରେ UPA, Sambalpurର ଲୋଗୋକୁ ଦେଖି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ବିଷୟରେ ପଚାରି ସମ୍ବଲପୁର ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ଓ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡା ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ପରିଚୟ ପାଇଲା l’
birth anniversary of master craftsman Radheshyam Meher
50 ଦଶକରେ ବଲିଉଡ ହିରୋଇନ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଶାଢୀ (ETV Bharat Odisha)

50 ଦଶକରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ମଡେଲିଂ କରୁଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ:

ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡା ଆଜିକାର ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ଯେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, 50 ଦଶକରୁ ବଲିଉଡକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ l ଏନେଇ ସ୍ବର୍ଗତ ରାଧାଶ୍ୟାମ ମେହେରଙ୍କ ପୁତୁରା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମେହେର କୁହନ୍ତି, ‘ଜେଜେ ସେ ସମୟରେ ବଲିଉଡର ଷ୍ଟାର ମୀନା କୁମାରୀ ଓ ନଶିମ ବାନୋଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇ ମଡେଲିଂ କରେଇଥିଲେ l 1951 ମସିହା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ବଲିଉଡରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ସାରିଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ଆଉ କୌଣସି ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ତେବେ 19-05-1961ରେ ଏକ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରେଇଥିଲେ ରାଧାଶ୍ୟାମ l ଏହା ପରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଧିମେଇ ଯାଇଥିଲା l’

birth anniversary of master craftsman Radheshyam Meher
ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ନେହେରୁ (ETV Bharat Odisha)

ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ମିଳିନି ସମ୍ମାନ:

ସ୍ବର୍ଗତ ରାଧାଶ୍ୟାମ ମେହେରଙ୍କ ବଡ଼ ନାତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମେହେର କୁହନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବରୁ ସ୍ବର୍ଗତ ରାଧାଶ୍ୟାମ ମେହେର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରର ବହୁତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ l ତେବେ ମଝିରେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଧିମେଇ ଗଲା l ତେବେ ପୁଣି ନିକଟ ଅତୀତରେ ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଇ ଏହାର ମାର୍କେଟିଂ କଲା ପରେ ଏହାର ଚାହିଦା ପୁଣି ବଢିଲା l ଏହା ପରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମେହେର ଓ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମେହେର ଆସି ଭଲ ଡିଜାଇନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆହୁରି ବଢିଲା l ତେବେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମେହେର ଓ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମେହେର ଉଭୟେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ରାଧାଶ୍ୟାମ ମେହେରଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରିନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ l’

birth anniversary of master craftsman Radheshyam Meher
ମୀନା କୁମାରୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀ (ETV Bharat Odisha)

ବାନ୍ଧ ଶାଢୀ ତିଆରି ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ ?

‘ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି କରିବାକୁ 15 ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାସ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥାଏ । ତେବେ ସେହି ହିସାବରେ ବୁଣାକାର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ l ଏହା ହେଉଛି ବୁଣାକାର ମାନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା l’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମେହେର

ବାନ୍ଧକଳାର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ:
ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବାନ୍ଧଶିଳ୍ପୀ ଡ଼ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମେହେର କୁହନ୍ତି, ‘ରାଧାଶ୍ୟାମ ମେହେର ହେଉଛନ୍ତି ବାନ୍ଧକଳାର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ l ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ତେବେ ମାତ୍ର 52 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା l ତେବେ ସେତେବେଳେ ସେ ସପଟାପର, ବିଚିତ୍ରାପୁରୀ,ମଧୁପୁରୀ ପରି ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଡିଜାଇନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେହି ଡିଜାଇନର ଚାହିଦା ଆଜି ବଜାରରେ ବହୁତ ବେଶୀ l ସେ ବହୁତ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏହି ଡିଜାଇନ ସବୁ କରିଥିଲେ l ତାଙ୍କର ଡିଜାଇନରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି l’

କାହିଁକି ଯୁବପିଢିଙ୍କ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡା ?

‘ଆଜିର ଯୁବପିଢି ଏହାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଏହା ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ତଥା ଏହା ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଙ୍ଗ କପଡା ଅଟେ l ଅନ୍ୟପଟେ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ରହିବା ସହ କ୍ଲାସିକ ଡିଜାଇନ ରହୁଛି l ଆଉ ଏହି କପଡା ପିନ୍ଧି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ମାର୍କେଟିଙ୍ଗ ହେଉଛି l ସେଥିପାଇଁ ଯୁବପିଢି ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମେହେର


କେଉଁ ସଂପ୍ରଦାୟ ବାନ୍ଧ କାମ କରନ୍ତି ?

  • ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ 50 ହଜାର ବୁଣାକାର ଅଛନ୍ତି
  • ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୁଲିଆ ବା ମେହେର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବାନ୍ଧ ଓ ବୟନ କାମ କରନ୍ତି
  • କୁଷ୍ଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଟସର କୁମ୍ଭ କାମ କରନ୍ତି
  • କୁଳି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଧୋତି,ଲୁଙ୍ଗି, ଗାମୁଛା ବୁଣନ୍ତି
  • ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ କାମ ସବୁ ଭୁଲିଆ ବା ମେହେର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ କରନ୍ତି
birth anniversary of master craftsman Radheshyam Meher
ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧକଳାର ସ୍ରଷ୍ଚା ରାଧାଶ୍ୟାମ ମେହେର (ETV Bharat Odisha)

ରାଧାଶ୍ୟାମଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବଲିଉଡ ହିରୋଇନ:

ସ୍ବର୍ଗତ ରାଧାଶ୍ୟାମଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବହାରଲାଲ ନେହେରୁ, ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମୀନା କୁମାରୀ,ନଶିମ ବାନୋ, ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଜାକିର ହୁସେନ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଲଜାରିଲାଲ ନନ୍ଦା, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପରି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି l

birth anniversary of master craftsman Radheshyam Meher
ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧକଳା ଦିବସ ପାଳନ (ETV Bharat Odisha)

ରାଧାଶ୍ୟାମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ବାନ୍ଧ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ ହୁଏ:

ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରେଇଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ବାନ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀ ରାଧାଶ୍ୟାମ ମେହେରଙ୍କ 117 ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ l ଏହାକୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାସୀ ବାନ୍ଧ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି l ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରର ତପସ୍ୱିନୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ରାଧାଶ୍ୟାମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବୁଣାକାର ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରେଙ୍ଗାଲିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାଏକ ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଆଗକୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧକଳାର ଯୁଗ ସ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ବର୍ଗତ ରାଧାଶ୍ୟାମ ମେହେରଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧକଳା ପ୍ରତି ଥିବା ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ l’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

