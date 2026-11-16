ଦୀର୍ଘ 54 ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ, କୋଠାବାଡ଼ି ନୁହେଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ
Calendar Uncle Bichitrananda Panda: 76 ବର୍ଷରେ ନା ଥକିପଡ଼ିନି ପାଦ । ବର୍ଷର 3 ମାସ ପ୍ରତିଦିନ 15 କିଲୋମିଟର ଚାଲି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ।ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : November 16, 2026 at 5:29 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ‘କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ନବ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ... ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଜି, ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ...’ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆସିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରଠୁ ଗଳିକନ୍ଦି ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦଙ୍କ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ନେବ ସ୍ବର ଭାସିଆସେ । ହାତରେ ବଣ୍ଡଲ ବଣ୍ଡଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସାଙ୍ଗକୁ ପଞ୍ଜିକା ଧରି ଧୋତି, ସୂତା ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ବେକରେ ଗାମୁଛା ପକାଇ ସକାଳ 6ଟାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ‘କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମଉସା’.... ଦୋକାନଠୁ ଘର, ବୁଲି ବୁଲି ବିକ୍ରି କରିବା ପରେ ପୁଣି ଫେରି ଯାଆନ୍ତି ନିଜ ଜିଲ୍ଲା କଟକକୁ...ବର୍ଷ, ମାସ, ତାରିଖ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପୃଷ୍ଠା ସିନା ବଦଳେ, 54 ବର୍ଷ ଧରି ବଦଳିନି 76 ବର୍ଷୀୟ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମଉସା ଭାବେ ପରିଚିତ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।
ନୂଆବର୍ଷ ଆସିଲେ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଘର ପାଇଁ କିଣା ହୁଏ ନୂଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର । ସେ କୋହିନୂର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହେଉ କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଞ୍ଜିକା ... ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆଡକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଏସବୁର ବିକ୍ରି । ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ...ଏହି 3 ମାସ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ହାଟଠୁ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଖୋଜା ପଡ଼େ ‘କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମଉସା’ଙ୍କୁ...ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଦୀର୍ଘ 54 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଟକରୁ ଆସି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା 3 ମାସ ଧରି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିକ୍ରି କରନ୍ତି । ସକାଳ 6ଟାରୁ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅପରାହ୍ଣ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିକ୍ରି କରିବା ପରେ ସେ ଫେରି ଆସନ୍ତି ନିଜ ଘର କଟକର ନିଶ୍ଚିତକୋଇଲିକୁ ।
କିଏ ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମଉସା ?
76 ବର୍ଷୀୟ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ପାଠପଢ଼ା କହିଲେ ପଞ୍ଚମ ପାସ୍ । ପରିବାର କହିଲେ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ । ପ୍ରତିଦିନ ଭୋର ସାଢେ଼ 3ଟାରୁ ଉଠି ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରି ସକାଳ 6ଟାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ । ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପକଣ୍ଠର ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ପାଦରେ ଚାଲିଚାଲି ବୁଲିବା ତାଙ୍କର ଏହି ତିନି ମାସର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ତିନିମୁହାଣୀ, ପୁରୁଣା ଓ ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ମେଡିକାଲ୍ ଛକ, ମଢିଆଳ, ସାନ୍ତସାହି, କେଶପୁର ବଜାର, ସାନମଙ୍ଗଳା,ଗରାପୁର ଏବଂ ଦୁହୁରିଆ ଭଳି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ 52 ବର୍ଷ ଧରି ବିକ୍ରି କରିଆସୁଛନ୍ତି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର...
‘ମୁଁ 1962 ମସିହାରୁ (ଛୋଟବେଳେ 10-12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ) ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏବଂ 1972 ମସିହାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆସୁଛି । ଓଡ଼ିଶା କୋହିନୂର ପ୍ରେସର ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯେପରିକି ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଲ୍ଲଙ୍କ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର,ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଜି, ମାସାନ୍ତ,ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର,ଭାଗ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ଭାଗ୍ୟଦୀପ ଏବଂ ପକେଟ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଇତ୍ୟାଦି ବିକ୍ରି କରେ ’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି -କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିକ୍ରେତା ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା
ପ୍ରତିଦିନ 15 କିମି ଚାଲି ଚାଲି ବିକନ୍ତି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର
ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ଗାଡି ମୋଟର ନୁହେଁ ପ୍ରତିଦିନ 15 କିଲୋମିଟିର ଚାଲି ଚାଲି ଏପରି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେ । ଏନେଇ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ‘ବୟସ ହେଲାଣି ବ୍ୟୟାମ ତ କରି ହେଉନି । ଏମିତି ଚାଲିଲେ ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ।’ ତେବେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ 22 ରୁ 23 ଟଙ୍କାରେ କିଣି 30 ରୁ 32 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ।
କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିକ୍ରି ଛଡା ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କଣ କରନ୍ତି ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ?
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ତିନିମାସ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ହାଟରୁ ମାହାସୁଲ ଆଦାୟ କରିଥାନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହାଟ ପାଳିରେ 400 ରୁ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପୂଜାପାଠ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ?
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ପ୍ରାୟ 54 ବର୍ଷ ହେବ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଳି, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ରାଜନଗର, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ତାଳଚେର, ବଅଁରପାଳ, ଶାରଳାହାଟ, ପାରାଦୀପ, କୁଜଙ୍ଗ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବେପାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେ ।
‘ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ବେପାର କରେ’
ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ‘କେବଳ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଏହି କାମ ମୁଁ କରିଥାଏ । କୌଣସି ବଡ଼ କୋଠାବାଡ଼ି କରିବାର ଲୋଭ ନାହିଁ । ଲୋକେ ମୋତେ ଏବେ ବେପାର କରିବାକୁ ମନା କରୁଥିବା ବେଳେ, ନିଜକୁ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଓ କିଛି ଅର୍ଥ ଆୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ବେପାର କରୁଛି ।’ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ମୁଁ ଦୈନିକ ଶହେରୁ ଦେଢ଼ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଓ ପାଞ୍ଜି ବିକ୍ରି କରିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ।
ପିଲାବେଳର ସେଇ ସ୍ମୃତି ଆଜି ବି ସତେଜ:
ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିକ୍ରି କରି ଆସୁଥିବା ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନଜୀବୀ ହାଡିବନ୍ଧୁ ସିଂହ କୁହନ୍ତି, ‘ମୋତେ ଏବେ ପାଖାପାଖି 52 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ପିଲାଟି ବେଳୁ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସୁଛି । ସହର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବାରୁ ଆଗରୁ ମୋ ବାପା ଓ ଜେଜେଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନୂଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଓ ପାଞ୍ଜି ଦେଇଥାନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ଆଜିକାଲି ଭଳି ବହି ଦୋକାନ ନଥିଲା ଆଉ ସହରକୁ ଆସୁଥିବା ବଳଦ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ସେ ଆସି ଡାକ ମାରି ମାରି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । ଯୁଗ ବଦଳିଛି ହେଲେ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମଉସାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଦେଖିଥିଲି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସେଭଳି ଯବାନ ଅଛନ୍ତି ।’
‘ସେ ଆମର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମଉସା’:
ଆଜିର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ମୋବାଇଲ ଟ୍ୟାପରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଞ୍ଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ ମିଳୁଥିବା ଓ ଗୁଗଲ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସହରରେ ଥିବା ବ୍ୟାବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦଙ୍କଠାରୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ।
ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ଫଳ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ମାଷ୍ଟର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାହୁ କୁହନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଗତ ୮ ବର୍ଷ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଫଳ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆସୁଛି । ଆଉ ବିଚିତ୍ର ମଉସାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ପାଞ୍ଜି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହିପତ୍ର ବିକୁଥିବା ଦେଖି ଆସୁଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୋ ଦୋକାନରେ ମଉସାଙ୍କ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦିଆଯିବା ଥୟ ।’
AI ଯୁଗରେ ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ମିଳିଯାଉଛି ...କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଆଜିବି ‘କ୍ଯାଲେଣ୍ଡର ମଉସା’ଙ୍କଠାରୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଓ ପାଞ୍ଜି କିଣିବା ଚାହିଦା କାହିଁରେ କେତେ ରହିଛି । ବର୍ଷ ଓ ପୃଷ୍ଠା ବଦଳୁଛି, ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ମଉସାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କିଣିନେବା କ୍ରେଜ ଆଜିବି ସେପରି ଅତୁଟ ରହିଛି !
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା