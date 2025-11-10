ETV Bharat / state

Spot Stroke Save Lives: ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକରେ ପ୍ରତି 4 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯାଏ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ, ସଚେତନତା ଜରୁରୀ

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍‌କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଶୀର୍ଷକରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ।

Stop Stroke Save lives
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 10, 2025 at 8:31 PM IST

3 Min Read
Spot Stroke Save lives ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବିଶ୍ବ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ବ୍ରେନଷ୍ଟ୍ରୋକ । ଏମ୍ସର ସ୍ନାୟୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି ଚାରି ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ କାରଣରୁ ଜୀବନ ହରାଉଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଦେଶର ମୃତ୍ୟୁହାରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଅଣ-ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟୋକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଏହାର ସଚେତନତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ରୋକା ଯାଇପାରିବ । ଏହି ରୋଗ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 29ରେ ବିଶ୍ବ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ।



ପ୍ରତି 4 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ:

ବିଶ୍ବରେ ପ୍ରତି ଚାରି ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ କାରଣରୁ ଜୀବନ ହରାଇବାକୁ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଏହିପରି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଶିକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଜନସଂଖ୍ୟାର ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଶିକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)


ସଚେତନତା ଜରୁରୀ:

ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଲକ୍ଷଣ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏହାକୁ ଜାଣିନପାରିବା କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କ ଅକାଳରେ ଜୀବନ ଯାଉଥିବାର ନଜର ରହିଛି । ତେଣୁ ସଚେତନତା ରହିବା ଉଚିତ୍‌ । ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ।

ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍‌କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ:

‘ବ୍ରେନ୍‌ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍’ ବା ‘ମସ୍ତିଷ୍କାଘାତ’ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ବଡ଼ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍‌କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ’ ଶୀର୍ଷକରେ ଏକ ବିଶେଷ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୂଚନା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଯୋଗଦେଇ ଷ୍ଟ୍ରୋକର କିପରି ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।

Stroke Awareness Program
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)


ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର କୂଳପତି ପ୍ରଫେସର ଗୀତାଞ୍ଜଳୀ ଦାଶ ଯୋଗଥିଲେ । ତେବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସହଭାଗିତାରେ ଆଇଏଫଆଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ଲସ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଲକ୍ଷଣକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ଏହାର ନିରାକରଣ କରିପାରିଲେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରୋକ-ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

Stroke Awareness Program
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)



ମୁଖ୍ୟତଃ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଲକ୍ଷଣକୁ ଚିହ୍ନି ଠିକଣା ସମୟରେ ଉଚିତ୍‌ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇପାରିବେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସରୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମୁକାବିଲାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । ସେହିପରି ଷ୍ଟ୍ରୋକ ମୁକାବିଲାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଜି କାଉନସିଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ।

Stroke Awareness Program
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର କୂଳପତି ପ୍ରଫେସର ଗୀତାଞ୍ଜଳୀ ଦାଶ (ETV Bharat Odisha)


ଏହି ଅବସରରେ ‘ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍‌ମୁକ୍ତ ଜୀବନ’ ଶୀର୍ଷକରେ ଏକ ସୂଚନା ପୁସ୍ତିକା ଲୋର୍କାପଣ କରାଯିବା ସହ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକର କାରଣ, ଲକ୍ଷଣ, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡିଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ‘ଡିଜିଟାଲ ପୋଷ୍ଟର ମେକିଙ୍ଗ୍’ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ସହ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସଚେତନତା ଉପରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

Stroke Awareness Program
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)


ସମସ୍ତେ ସଚେତନତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ:


ଏହି ଅବସରରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଗୀତାଞ୍ଜଳୀ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଆଇ.ଏଫ୍.ଆଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ଏମ୍.ଓ.ୟୁ ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି । ଏଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚେତନତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିହାତି ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷକ ଅଣଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।’


ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରର ଆଇ.ଏଫ୍.ଆଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଣତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଏଭଳି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଆସୁଛୁ । ଷ୍ଟ୍ରୋକକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ହିଁ ଆମେ ଜିଣିବା । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଭଳି ରୋଗର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଶିକାର ହେଲେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ । ପୂରା ପରିବାର ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତାହାର ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । କାରଣ ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିପାରିଲେ ହିଁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବା । ଏଥିସହ ଗୋଲଡେନ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ।’

ଯୁବବର୍ଗ ବେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକାର:

ଷ୍ଟ୍ରୋକ କେବେ କାହାକୁ ହୋଇପାରେ । ଏଭଳି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ୩୦ ରୁ ୩୫ ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକରେ ଶିକାର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଣୁ ଏହି ରୋଗ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଜାଣିପାରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି ।

ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ:

  • ମୁଖର ପରିବର୍ତ୍ତନ
  • ହାତ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା
  • କଥା କହିବା ବେଳେ ସମସ୍ୟା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

