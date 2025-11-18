ଗଞ୍ଜାମରେ ଧାନ କିଣାରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ନାଁରେ ଶୋଷଣ ନକରିବାକୁ ଚାଷୀ ସଂଗଠନର ଦାବି

ETV Bharat / state

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଶୋଷର ଓ ପ୍ରତାଡ଼ନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ।

Published : November 18, 2025 at 11:20 PM IST

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣାରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ବନ୍ଦ ହେଉ । ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ଧାନକିଣାରେ ହେଉଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ । ଏଭଳି ଦାବୀ କରିଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରଷିକୁଲ୍ୟା ରୟତ ମହାସଭା।

ରଷିକୁଲ୍ୟା ରୟତ ମହାସଭା କହିବା କଥା, ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବେଳେ ସରକାରୀ ନିୟମ ମୁତାବକ ମିଲର ମାନେ ଅଖା, ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଲେବର ବାବଦରେ ଅର୍ଥକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉ । ରାଜ୍ୟରେ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ୫.୨ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଓ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଭାଗ ଚାଷୀ ଧାନ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ୪୦% ଭାଗ ଜମି ହିଁ ଜଳସେଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ କେବଳ ଧାନ ଫସଲକୁ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ଅର୍ଥନୀତି କହିଲେ କେବଳ ଧାନ ଫସଲକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଜିଲ୍ଲାର ଏତେ ସଂଖ୍ୟାକ ଚାଷୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଶୋଷଣ ଓ ଠକାମୀର ଶିକାର ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ମିଲ୍ ମାଲିକଙ୍କ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଶୋଷର ଓ ପ୍ରତାଡ଼ନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ।



ସରକାର ଗତବର୍ଷ ଧାନ କୁଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୮୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ବି ତା'ର ସୁଫଳ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିୟମ ସରଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଜଟିଳ କରି ଦେଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଭାଗଚାଷୀ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଓ ବୋନସ୍ ପାଇବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭାବେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି । ସରକାର ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମହାସଭା ଦାବି କରିଛି ।

ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୬୦ଟି ସମବାୟ ସମିତି, ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ସ୍ଵଂୟ ସହାୟିକା ଗୁଫ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଏଜେନ୍ସୀ ଭାବେ ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବସ୍ତୁତଃ ମିଲ୍ ମାଲିକମାନେ ହିଁ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଯାଏ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ଧାନ ମଣ୍ଡି ନଥିବାରୁ ବସ୍ତୁତଃ ମିଲ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଧାନ ମିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ଘୋଷିତ ଧାନ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର (ପିପିଏଚ୍) ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକରୁଛି । ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଧାନ କିଣାରେ କଟନୀ ଓ ଛଟନୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବିଜେପି ଦଳ ଏବେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବଭଳି କଟନୀ ଓ ଛଟନୀ ନାଁରେ ଚାଷୀ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କୁଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୫-୧୨ କେଜି ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ କଟାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତିତ ସରକାର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଓ ମିଲିଂ ବାବଦରେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମିଲରମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଅଖା ରଖିବେ ସହ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଲୋଡିଂ ଅନ୍ ଲୋଡିଂ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ନଦେଇ ହଡ଼ପ କରି ନେଉଛନ୍ତି । ଏସବୁ ବାବଦରେ ମିଲର ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ରାଜନୈତିକ ନେତା ମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବା ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିତରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ସେନେଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନ୍ତି ।

ସରକାରଙ୍କ ଦାୟୀତ୍ବହୀନତା କାରଣରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫସଲବୀମା ନାଁରେ ଘରୋଇ ବୀମା କମ୍ପାନୀମାନେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଫସଲ କ୍ଷତିପୂରଣ ଠିକ୍ ରୂପେ ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରମିୟମ୍ ବାବଦରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ କରି ନେଉଛନ୍ତି । ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହୋଇଥିବା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଫସଲ ବୀମା କରିଥିବା ବହୁତ କମ୍ ଚାଷୀ ହିଁ ବୀମା ସହାୟତା ପାଇଥିଲେ । ଏପରିକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଇନ୍‌ପୁଟ ସବସିଡି ପାଇଥିବା ଅନେକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ ବୀମା କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଫସଲ ବୀମା ବାବଦରେ କୌଣସି ସହାୟତା ପାଇନଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ଘରୋଇ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଗତବର୍ଷ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଗାଇବା ନାଁରେ ୬୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ ଲାଭ ପାଇଛି ।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନାଁରେ ମିଲ୍ ମାଲିକ ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବନ୍ଦକରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଉଭୟ ଚାଷୀ ସଙ୍ଗଠନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏଫଏକ୍ୟୁ ମାନ ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନରୁ ମନଇଚ୍ଛା କଟନା ଛଟନୀ କରାଗଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ସରକାର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଖା ଫେରାଇବା ସହ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଲୋଡିଂ ଅନ୍‌ଲୋଡିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବାକୁ ମିଲ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଦାବୀ କରାଯାଇଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ. ବ୍ରହ୍ମପୁର

