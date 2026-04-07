ସିଜିମାଳିରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା: ଲୋକଙ୍କ ପଥରମାଡ଼ରେ 50ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଆହତ

ରାୟଗଡା ସିଜିମାଳିରେ ଖଣି ଖନନ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ, ଏହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ-ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । BNS 163 ଧାରା ଜାରି,ରିପୋର୍ଟ: ରଞ୍ଜନ କୁମାର ରଥ

ସିଜିମାଳିରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା: ପୋଲିସ ଉପରେ ପଥରମାଡ଼, 50ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆହତ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 7, 2026 at 1:29 PM IST

RAYAGADA SIJIMALI UNREST, ରାୟଗଡ଼ା: ଏକ କମ୍ପାନୀର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳ । ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର ଶାଗବାରୀ ଗାଁରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଖଣି ଖନନ ବିରୋଧୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ରାସ୍ତା କାମକୁ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ପଥର ମାଡ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପାଖାପାଖି 56 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ:

ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ରାୟଗଡା SDPO ଗୌରୀଶଙ୍କର ସାହୁ, କାଶୀପୁର ଆଇଆଇସି ଦେବ ମଲ୍ଲିକ, ଅଣ୍ଡ୍ରାକଞ୍ଚ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସମେତ 50ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୋଲିସ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରୁ 7 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ଯ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ଯ ଆହତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାଶୀପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି, ଏସ୍‌ପି ସ୍ଵାତୀ ଏସ୍ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଶାଗୁବାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ BNS 163 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା:
କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଜିମାଳିଠାରେ ବକସାଇଟ୍ ଖଣି ଖନନ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଶାଗୁବାରୀରୁ ସିଜିମାଳି ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ, ଆଜି ହିଂସାତ୍ଛମକ ରୂପ ନେଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୋରାପୁଟ ସ୍ଥିତ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଡ. କନଓ୍ବର ବିଶାଳ ସିଂ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, 'ପୋଲିସ ଆମ ଘରେ ପଶି ମୋଚେ ମାଡ଼ ମାରିଛି ।'

ସିଜିମାଳି ବିଷୟରେ...
ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀପୁରଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସିଜିମାଳିରେ ବକ୍ସାଇଟ ଖଣି ରହିଛି । ଏଠାରେ ଖଣି ଖନନ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ, ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

