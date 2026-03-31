ବୟସ ବଢିଛି, ହେଲେ ନୀରବି ଯାଇନି ନିହଣ; ଶିଳ୍ପଗୁରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତ ବାଜିଲେ ଆଜି ବି ହସୁଛି ପଥର
ଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ ନାଁରେ ବେଶି ପରିଚତ । ବୟସ୍କ ବିଶ୍ବକର୍ମା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟୋରି । ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : March 31, 2026 at 5:38 PM IST
ପୁରୀ: ବୟସ ବଢିଛି, ହେଲେ ନିହଣର ଶବ୍ଦ ନୀରବି ଯାଇନି । ଶରୀର କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ହାତ ତାଙ୍କର ଥକି ଯାଇନି । ସେ ହାତର ଛୁଆଁରେ ନୀର୍ଜିବ ପଥର ବି ହସି ଉଠୁଛି । ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ବିଶ୍ବକର୍ମା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ ନାଁରେ ବେଶି ପରିଚତ । ବୟସ ୮୩ । ହେଲେ ଏବେ ବି ଯୁବକଙ୍କ ଭଳି ସେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଏବେ ବି ସେ ନିହଣ ମୁନରେ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ, କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ୫୦ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ର ତଥା ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଏବେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ରହି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଛାତ୍ର ଜାତୀୟ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି।
କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜୀବନଟିଏ
କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜୀବନଟିଏ । କଳା ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇନି, ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଦେଇଛି । ଆତ୍ମ ସମ୍ମାନ ବଢାଇଛି । ଏପରିକି ନିଜ ହାତରେ ଗଢିଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସଫଳତା ହିଁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଦେଇଥାଏ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏହି ବୟସ୍କ ବିଶ୍ବକର୍ମା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଡ଼ିଶାର କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଏହି କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ପୀଢ଼ି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ । ଅନେକ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଛି। ଏବେବି ଅନେକ ବରାଦ ରହିଛି। ଯୁବ ପୀଢ଼ି ଯଦି ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ କ୍ୟାରିୟର କରିବେ ତେବେ ବହୁତ୍ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛି। ଏହାକୁ ନିଜର ବୃତ୍ତି କଲେ ଭଲ ରୋଜଗାର ମିଳିବା ସହ ଭଲ ସମ୍ମାନ ଓ ଆତ୍ମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରହିଛି। ଏଣୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇବା ଉଚିତ୍।
'ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି'
ନିଜ କ୍ୟାରିଅର ଓ କଳା ନିପୁଣତାକୁ ନେଇ ଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି, 'ମୁଁ ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପଥର ଖୋଦେଇ କାରିଗରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆମ ସାହିରେ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ସାହୁଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଖୋଦେଇ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ମୋ ଅଜା ଜଣେ ଭଲ ଫୋଟୋଗ୍ରାଫର ସହ ଭଲ୍ ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ମୁଁ ପଥର ଖୋଦେଇ କାରିଗରୀ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ପଥର ଖୋଦେଇ କାରିଗରୀରେ ମୁଁ ଆଜି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଦେଶ ଓ ବିଦେଶକୁ ଅନେକ ମୋ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପଥର ଖୋଦେଇ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ପଠାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା କଳା ଭାସ୍କରର ଚାହିଦା ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ପୀଢ଼ିମାନେ ପଥର ଖୋଦେଇ କାରିଗରୀ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ପାରିବେ ।'
ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ କଳାସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବି
ଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ ଆହୁରି କୁହନ୍ତି, 'ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ପଥର ଖୋଦେଇ କାରିଗରୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ସେମାନେ ଏବେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜକୁ ମଜଭୁତ୍ କରିଥିବା ଯୁବ ଶିଳ୍ପୀ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପଥର ଆସିପାରୁନି। କଳା ବଜାରୀରେ ଆମକୁ ପଥର କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେବେ ସରକାର ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପଥର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ପଥର ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଚିତ୍। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆମର ପାରମ୍ପରିକ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିବ। ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ସଠିକ୍ ଆକାର ନ ହେବା ଯୋଗୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ ରେ ଲାଗିପାରୁନି। ଏଣୁ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍। ତେବେ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବି ।'
ଶିଳ୍ପଗୁରୁଙ୍କ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯିବେ
କଳାପ୍ରେମୀ ସଞ୍ଜୀବ ରଥଶର୍ମା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, '୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ପଥର ଖୋଦେଇ କାରିଗରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଜଣେ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି। ହେଲେ ଶିଳ୍ପୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଏତେ ଜୀବନ୍ତ ଯେ, ଥରେ ଦେଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯିବେ । ଏଥି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଶତାଧିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଥର ଖୋଦେଇ କାରିଗରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରାଇଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ବିରଳ ପ୍ରତିଭା। ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ତଥା ପଥର କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟକୁ ସାରା ବିଶ୍ଵ ଦରବାରରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ଶିଳ୍ପୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଯେଉଁ ଭଳି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଉଚିତ୍। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଯୁବ ପୀଢ଼ି ପ୍ରେରଣା ପାଇବା ସହ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆଣିବ।'
୫୦ ବର୍ଷ ଧରି ଗଢି ଆସୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପୀଢି
ପୁରୀ ସହର କୁଣ୍ଢେଇ ବେଣ୍ଟ ସାହିର ବାସିନ୍ଦା ହେଉଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀଗୁରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ମାତ୍ର ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଷ୍ଟୋନ୍ କାର୍ଭିଙ୍ଗକୁ ସେ ନିଜର ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥଲେ। ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣମୋହନ ସାହୁଙ୍କଠାରୁ ସେ ପଥର ଖୋଦେଇ କାରିଗରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପରେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କାମ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଲୋଚନ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହେଲା। ପଥରରେ ଏତେ ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ହାତରେ ନିର୍ମିତ ଅନେକ ପଥର କଳାକାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ବଡ ବଡ ମନ୍ଦିର, ହୋଟେଲ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, କରିଗରି କୌଶଳକୁ କେବଳ ନିଜ ପାଖରେ ସୀମିତ ରଖିନଥିଲେ। ପଥର କାରିଗରୀକୁ ସାରା ବିଶ୍ଵ ଦରବାରରେ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା , ଏହାକୁ ଏକ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଯୁବ ପୀଢ଼ିଙ୍କୁ ଦେଇ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ୫୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ସେ ଯୁବ ପୀଢ଼ିଙ୍କୁ ପଥର କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଥର କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଥର କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ । ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ପଥର କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ କରି ବେଶ୍ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥି ପାଇଁ ପୁଅ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୨୦୦୧ରେ ପଥର କାରିଗରୀ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି।
ବାପାଙ୍କ କାମକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି ପୁଅ ରାଜେନ୍ଦ୍ର
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପିଲା ବାପାଙ୍କ ଯୋଗୁ ପଥର ଖୋଦେଇ କାରିଗରୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଭଲ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନେ ଅକ୍ଷରାଧାମ ମନ୍ଦିର, ରାମ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଥର ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ପଥର ଖୋଦେଇ କାରିଗରୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛି। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛି। ଆଜିର ସମୟରେ ଯୁବ ପୀଢ଼ି କେବଳ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ପଡି ଯଦି ପଥର ଖୋଦେଇ କାରିଗରୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତିେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରନ୍ତେ । ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖି ଯୁବପିଢ଼ି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିଲେ ବହୁତ୍ ଭଲ ହେବ। କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଚାହିଦା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରହିଚି। ଆମର ନିଜର ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବରାଦ ଆସୁଛି। ଏଥି ସହିତ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ମୂର୍ତ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି।
ସବୁ ପ୍ରକାରର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଦେବନ୍ଦ୍ର
ଶିଳ୍ପୀଗୁରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଛାତ୍ର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେଜ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଉଛି । ଗୁରୁଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ ପଥର ଖୋଦେଇ କାରିଗରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛୁ। ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ଥିବା ବେଳେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସାହିରେ ହେଉଥିଲା। ତାହାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି। ଜଦି ଜଣେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପଥର ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୋଜଗାର ପାଇବ । ପଥର କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବହୁତ୍ ଭଲ ଚାହିଦା ରହିଛି। ତେବେ ଆମର ପଥରକୁ ନେଇ ବହୁତ୍ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପରିମାଣ ରେ ଭଲ ପଥର ମିଳୁନି। ଫଳରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେଉଛି। ସରକାର ପଥର ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଚିତ୍। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଭଳି ପଥର ଖୋଦେଇ ସାମଗ୍ରୀର ବିକ୍ରିବଟା ପାଇଁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ। ୮୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଆମ ସହିତ ବସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମକୁ ବହୁତ୍ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାଙ୍କର ଯାହା ଅବଦାନ ରହିଛି ତାହା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ସମଗ୍ର କଳା ଜଗତ ଆହୁରି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି
୧୯୪୩ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଶିଳ୍ପୀଗୁରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର । ଉଭୟ ପଥର ଖୋଦେଇ ଓ କାଠ ଖୋଦେଇକୁ ସେ ନିଜର ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ବେଶ୍ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ନିଖୁଣ ପଥର ଖୋଦେଇ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ୧୯୮୫ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗତ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଶିଳ୍ପଗୁରୁ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ । ୧୯୯୫ ରେ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର, ୨୦୨୧ ରେ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ସମ୍ମାନ ପୁରସ୍କାର, ୨୦୨୧ ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଙ୍କ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲାଇଫ ଟାଇମ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଛଡା କଳା ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବକୁ ବଢାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିଳ୍ପଗୁରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ କଳାପ୍ରେମୀ, ନିଷ୍ଠାପର ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
