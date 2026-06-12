1 କ୍ୟୁଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, 2 ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା STF

1 କ୍ୟୁଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, 2 ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା STF
ବୌଦ୍ଧରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ, STF ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : June 12, 2026 at 5:28 PM IST
BHUBANESWAR GANJA SMUGGLING ଭୁବନେଶ୍ୱର: କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ (STF) ଜାଲରେ ଦୁଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକାରୀ । ଏକ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରପଡିଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ STF ଟିମ୍ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଟୋରେ ଥିବା ୧୦୧ କେଜି ୫୪୦ ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି । ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ।
ଜେଲ ଗଲେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ:
STF ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁମାରକାନି ଅଞ୍ଚଳର ସଞ୍ଜିତ ଥାଟି ଓ ବାଉଁଶୁଣି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେନ୍ତୁପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଗଦୀଶ ବେହେରା । ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ଓ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ମାମଲା ନଂ.୧୧/୨୦୨୬ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ରାକେଟ୍ ପଛରେ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିବା STF ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିିଳିଛି ।
ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅପରେଶନ:
ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ରାତିରେ ବୌଦ୍ଧରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଆସୁଥିବା ଖବର ପାଇ STF ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ଅନ୍ଧାରୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧.୩୦ ବେଳେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା STF । ଏହି ଅପରେଶନ ବେଳେ STF ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ଅଟୋକୁ କାବୁ କରିଥିଲା । ହେଲେ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ଫେରାର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିବା ବେଳେ, STF ଟିମ୍ କାବୁ କରିଥିଲା ।
ସପ୍ତାହ ତଳେ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ୧.୨୯ କ୍ୟୁଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ:
ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ ୫ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ନିକଟରେ STF ଟିମ୍ ଏକ କାରକୁ ଜବତ କରିଥିଲା । ସେଥିରୁ ୧.୨୯ କ୍ୟୁଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଥିଲା । କାରରେ ଥିବା ୩ ଜଣ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ STF ଟିମ୍ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ୟୁପି ଟ୍ରକରୁ ମିଳିଲା ଚାରି କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ, 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ନୂଆ ତରିକା; ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ, ୪ ଜଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର