ରାଜଧାନୀରେ ୧.୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ମାଡ଼ି ବସିଲା STF, ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ସମେତ ୨ ଗିରଫ
ଗତକାଲି STF ଟିମ୍ ବୋଲେରୋକୁ କାବୁ କରି ପ୍ରାୟ ଏକ କୋଟି ୩୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ୨ କ୍ୟୁଣ୍ଟାଲ ୬୩ କେଜି ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Published : July 21, 2026 at 7:38 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଜବତ ହେଲା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ । ଏଥର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକୁ ଧରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (STF) । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) STF ଟିମ୍ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡିକୁ କାବୁ କରି ସେଥିରୁ ୨ କ୍ୟୁଣ୍ଟାଲ ୬୩ କେଜି ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି । ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଏକ କୋଟି ୩୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ । ଏହି ମାମଲାରେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ସମେତ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ହେଲେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲକିଆ ଗ୍ରାମର ନରମସିଂହ ଦିଗଲ (୩୬) ଏବଂ ବାଲିଗୁଡା ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଦିଗଲ (୨୯) । ପୋଲିସ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡି (OD02DM0301)କୁ ଜବତ କରିଛି । ଏନେଇ STF ପକ୍ଷରୁ NDPS ଆକ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଗତକାଲି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଚଳାଣ କରଯାଉଥିଲା ବୋଲି STF ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ STF ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛି ।
ନିୟମିତ କନ୍ଧମାଳରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ:
STF ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ ରିଲିଜ୍ ଅନୁସାରେ, ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ନରମସିଂହ ଏବଂ ସେ ହିଁ ଏହି ଚୋରାଚାଲାଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ । ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଦିଗଲ । ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣରେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ନରମସିଂହକୁ ସର୍ବଦା ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ । ନରମସିଂହ ନିୟମିତ କନ୍ଧମାଳରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଲିଙ୍କ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ STF ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି । ଏପରିକି ଏଥିପାଇଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ାଯିବ ।
ବାଙ୍କୁଆଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଧରାପଡିଲା:
ଆଜି ଏକ ଗାଡ଼ିରେ କନ୍ଧମାଳରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା STF ଖବର ପାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ରାକେଟକୁ ଧରିବାକୁ STF ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅପରେଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତେବେ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ଗାଡିକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚଳାଇଥିଲେ । STF ଟିମ୍ ଗାଡିକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିବାକୁ ପିଛା କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ବାଙ୍କୁଆଳ ଆଡ଼କୁ ଗାଡି ନେଇଯାଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙ୍କୁଆଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ବୋଲେରୋ ଗାଡିକୁ କାବୁ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଧରାପଡ଼ିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ: ୨ କାର୍ ଜବତ, ୨ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୪ ଗିରଫ, ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଫେରାର
କଣ୍ଟେନରରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା 6 କ୍ୟୁଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର