ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ବିକ୍ରି ଡିଲ୍ ଫେଲ୍; ତିନିଜଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ିବସିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସଟିଏଫ୍ ସହ ବନବିଭାଗ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 22, 2026 at 5:12 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଗ୍ରାହକ ବେଶରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି କିଣିବା ଆଳରେ ମାଡି ବସିଲା ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ସହ ବନବିଭାଗ । କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିଲ୍ ବେଳେ ମାଡି ବସିଲେ ଉଭୟ ବିଭାଗ । ରାଜନଗର ବନବିଭାଗ ଟିମ୍ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଡିଲ୍ ବେଳେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଜବତ କରିବା ସହିତ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ।

ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ବିକ୍ରି ଡିଲ୍ ଫେଲ୍; ତିନିଜଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ିବସିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସଟିଏଫ୍ ସହ ବନବିଭାଗ (ETV BHARAT ODISHA)

ବନବିଭାଗ, ଏସଟିଏଫ ଟିମ ମିଳିତ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗାଁରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ୧୪ଟି ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ସହିତ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ୧୪ଟି କାତି ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଡିଲ କରାଯାଉଥିଲା । ବନବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଗ୍ରାହକ ସାଜି ନେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଟିମ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ମାଡି ବସିବା ସହିତ ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଜବତ କରିଛି । ଏହାସହ ଦୁଇଟି ବାଇକ, ତିନିଟି ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ବନବିଭାଗ ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଭିତରକନିକା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଦୌ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଦେଖାଯାଉ ନଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଏସିଏଫ୍ ଗଗନ କୁମାର ମଲିକ କୁହନ୍ତି,"ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଡିଏଫ୍ଓ ସାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଡିଲ୍ ବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରାହକ ସାଜି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୧୪ଟି କାତି ଜବତ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ । ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆହୁରି ଅଛି ଯାହା ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସିଏଫ୍ ।

ଅନ୍ୟପଟେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅଧିନରୁ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଏସଟିଏଫ୍ ଏବଂ ବନବିଭାଗ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନଥିବା କାରଣରୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ବନ୍ଦନା ପାତ୍ର ଏସିଏଫ୍ ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶି ଗତକାଲି ଏସିଏଫ୍ ଙ୍କୁ ଧମକାଇବା ଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

