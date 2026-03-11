ବ୍ୟବସାୟିକ କଟକଣା କୋହଳ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ: 'ଡିରେଗୁଲେସନ 2.0' ଜରିଆରେ ହଟିବ ଦ୍ୱୈତ ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା
'ଡିରେଗୁଲେସନ୍ 2.0' ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିଗମ ବା IPICOL ପକ୍ଷରୁ ୧୪ଟି ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । 'ଡିରେଗୁଲେସନ୍ 2.0' ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିଗମ ବା IPICOL ପକ୍ଷରୁ ୧୪ଟି ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଦ୍ୱୈତ ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ।
ଇପିକଲର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଅବୋଲି ସୁନୀଲ ନରଭାଣେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର 'ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ୍ ବିଜନେସ' ବା EoDB ନୋଡାଲ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି । କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବାଳୟର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ର-୬ ଅଧୀନରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଲାଇସେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ତାହାର ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯିବ । ବିଶେଷକରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଇସେନ୍ସ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଇନଗତ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 'ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ' ଏବଂ 'ଓଡ଼ିଶା ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଲାଇସେନ୍ସ' ଭଳି ଦ୍ୱୈତ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି । ଯାହାକୁ ସରଳୀକରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏମଏସଏମଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଭଳି ପ୍ରାୟ ୧୪ଟି ବିଭାଗକୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲାଇସେନ୍ସ, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଅନାପତ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା NOCର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ସମସ୍ତ ବିଭାଗରୁ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ମିଳିତ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଲାଇସେନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । ରାଜ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଛି । ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଦ୍ୱୈତ ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ।
