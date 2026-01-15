ସାହସ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ଅନ୍ୟନାମ ସନ୍ତୋଷୀ: ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଟୋ ଚଳାଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କରୁଛନ୍ତି ସତ

ETV Bharat / state

ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କର ଏ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଜି ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ସଫଳତା । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ‘ଆମ ସୁବାହକ ଯୋଜନା’ର ହିତାଧିକାରୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତକରିଛି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 15, 2026 at 9:01 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହାତରେ ଷ୍ଟଅରିଂ ଧରିଲେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନିଃଶ୍ୱାସ ନିଏ । ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଟୋ ଗଡିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆବସାଦ ପଛରେ ରହିଯାଏ, ସ୍ୱପ୍ନ ଆଗକୁ ବଢେ । ଆଉ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ମନ ଆତ୍ମତୃପ୍ତିରେ ଭରିଯାଏ । ଜୀବନ ଯେତେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଛି ସେ ସେତେ ମଜବୁତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କର ଏ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଜି ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ସଫଳତା । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ‘ଆମ ସୁବାହକ ଯୋଜନା’ର ହିତାଧିକାରୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଛି ।

ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଏହି ‘ଆମ ସୁବାହକ ଯୋଜନା’ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ₹10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧମୁକ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଏଥି ସହିତ ଇ-ଯାନ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଆମ ସୁବାହକ ଯୋଜନାରେ ସନ୍ତୋଷୀ ଆଜି ଜଣେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ଏକ ଚାରିଚକିଆ ଯାନର ମାଲିକାଣୀ । ସେ କେବଳ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ।

ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଟୋ ଚଳାଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କରୁଛନ୍ତି ସତ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷୀ (Etv Bharat)

ଏଇ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସନ୍ତୋଷୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ, ସରକାର ଏହି ଯାନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପରି ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ।"

ସକାଳର ଯାତ୍ରା ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସରେ

୩୭ ବର୍ଷୀୟା ସନ୍ତୋଷୀ ଦେଓ । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ଏଟୋ ଡ୍ରାଇଭର । ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତାରେ ସେ ତାଙ୍କର ତିନି ଚକିଆ ଯାନ ଚଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଉ ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗଳି, ଖୁବ ସତର୍କତାର ସହ ଗାଡି ଚଲାଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି । ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିଯାଏ ଚାଲେ । ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥିର ସଂଘର୍ଷ ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ ।

ମାତ୍ର ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହରିଆଣାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସନ୍ତୋଷୀ । ଘରୋଇ ହିଂସା ଏବଂ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଉଜାଡି ଦେଇଥିଲା । ଶେଷରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଏକୁଟିଆ ମାଆ ହାର ମାନି ନଥିଲେ । ବରଂ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଏକାକୀ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

ପ୍ରେରଣା ସାଜିଥିଲେ ଚେନ୍ନାଇର ମହିଳା ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର

ସନ୍ତୋଷୀ କହନ୍ତି, "ମୁଁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲି । କିନ୍ତୁ ଆଶା ହରାଇ ନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇର ଏକ କପଡ଼ା ମିଲରେ କାମ କରୁଥିଲି, ଜଣେ ମହିଳା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଅଟୋରିକ୍ସା ଚଲାଉଥିବା ଦେଖିଲି । ମୁଁ ଭାବିଲି, ଯଦି ସେ ଏହା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି କରିପାରିବି ନାହିଁ ? 2015ରେ, ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଏକ ଅଟୋ-ରିକ୍ସା କିଣି ଚଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି।’

ତା ପରଠାରୁ ଚାଲିଛି ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କର ଏଇ ଯାତ୍ରା । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଲୋକମାନେ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡିରେ ବସିବାକୁ । ତାଙ୍କୁ ଭରସା କରି ପାରୁ ନ ଥିଲେ । ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ (OSDA) ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବ୍ରୋତୋ ବାଗଚୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦୁଝର କଲେକ୍ଟର ଏନ ତିରୁମାଲା ନାଏକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ କେନ୍ଦୁଝର ସହରରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ବଢିଲା ବୋଲି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସାକ୍ଷାତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷୀ ।

ଦୃଢ ସଙ୍କଳ୍ପ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲା

ସନ୍ତୋଷୀ ଭାରୀ ଯାନ ଚଲାଇବାରେ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ସେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଆଲି ଖଣି ସ୍ଥଳରେ ଏକ 40-ମେଟ୍ରିକ୍-ଟନ୍ ଭୋଲଭୋ ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଇଥିଲେ । ପରିବହନ ଏବଂ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏପରି ଡ୍ରାଇଭିଂ ବିରଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ହେଲେ ସେ କରି ଦେଖାଇ ପାରିଥିଲେ । କାରଣ ସେ ନିଜ ସଙ୍କଳ୍ପରେ ଦୃଢ ଥିଲେ । ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲା । ସନ୍ତାଷୀ କହନ୍ତି, " ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୁଏ ତେବେ ତା ପାଇଁ କିଛି ବି ଅସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ।"

ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୋ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର

ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଏତିକିରେ ଅଟକି ନଥିଲା। 2021ରେ, ସନ୍ତୋଷୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୋ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ବ୍ୟାବସାୟିକ ଢଙ୍ଗରେ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସେ ମୋ ବସ ଚଳାଇ ନିଜ ହକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ହାତର ଷ୍ଟିଅରିଂ ଅଗଣିତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା।

ସନ୍ତୋଷୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯଦିଓ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯାନବାହାନ ଚଲାଇଛନ୍ତି, ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ। କାରଣ, ଏଇ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର, ସଂଘର୍ଷର ମୁକସାକ୍ଷୀ । ସେ ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ପିତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝରରୁ କଟକର SCB ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ଏଇ ଅଟୋ-ରିକ୍ସାରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ । କେନ୍ଦୁଝରରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 1,600 କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରି ରାମ ମନ୍ଦିର ଉଦଘାଟନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରୟାଗରାଜ କୁମ୍ଭମେଳା ଯାଇଥିଲେ ।

ଏବେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢାଇ ମଣିଷ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ । ସ୍ଥିରମନ, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭରସା ବଢୁଛି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଗଭୀର ହେଉଛି । ସନ୍ତୋଷୀ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର କାମନା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

