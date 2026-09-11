ETV Bharat / state

ଭିତରକନିକାରେ ବଢୁଛି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଏବର୍ଷ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ୧,୪୮୩ଟି ପକ୍ଷୀ

ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ବାର୍ଷିକ ମୌସୁମୀ ପକ୍ଷୀ ଗଣନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବସା ବାନ୍ଧିବା ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଏବର୍ଷ 1,32,279ଟି ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Status Survey of Colonial Nesting Birds at Heronries in Bhitarkanika Mangroves 2026
ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 11, 2026 at 9:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହି ଗଣନା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କନିକା ରେଞ୍ଜର ମଠଆଡିଆ, ଲଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ଡିଆ, ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଡିଆ ଓ ରାଜନଗର ରେଞ୍ଜ ବାଲିଡିଆରେ କରାଯାଇଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପକ୍ଷୀ ଗଣନାର ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରେମୀ ଓ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବଢିଛି ।

ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ (ETV Bharat)

ଭିତରକନିକାରେ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ:

ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କନିକା ରେଞ୍ଜ ଅଧିନରେ ମଠ ଆଡ଼ିଆ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ଡିଆ ଓ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଡିଆର ଅରଣ୍ୟ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ (Country Bird/Colonial Bird) ବାସ କରନ୍ତି । ଗେଣ୍ଡାଳିଆ, ବଗ, ଦା ବେଣ୍ଟିଆ, କାପରଖାଇ, ଅଞ୍ଜନା ପ୍ରଭୃତି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୌସୁମୀର ଆଗମନରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ବଂଶ ବିସ୍ତାର ଓ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଇଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମେତ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଲାଗିଥିବା ଚାଷ ଜମି ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଗୁଡିକରୁ ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗୁଡିକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନଯାଇ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ ଭାବେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ।

Status Survey of Colonial Nesting Birds at Heronries in Bhitarkanika Mangroves 2026
ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ (ETV Bharat)

ଚଳିତବର୍ଷ କେତୋଟି ଟିମ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରିଥିଲେ :

ଚଳିତବର୍ଷ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ପାଇଁ 4ଟି ଟିମ୍ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍‌ରେ ବନବିଭାଗର 6 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ । ଏହି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଇନାକୁଲାର୍, ରେଞ୍ଜ୍ ଫାଇଣ୍ଡର ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନାକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିଥିଲା ।

Status Survey of Colonial Nesting Birds at Heronries in Bhitarkanika Mangroves 2026
ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ (ETV Bharat)


ଏଥର ଆହୁରି ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ରାଜନଗର ଭିତରକନିକାରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ବଢିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ 28,064ଟି ବସାରୁ ମୋଟ 1,32,279ଟି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଗଣନା କରାଯାଇଛି । ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତବର୍ଷ 1,483ଟି ପକ୍ଷୀ ଅଧିକ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଇଛି । ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ସମେତ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଭରଦରାଜ ଗାଓଁକର ।

Status Survey of Colonial Nesting Birds at Heronries in Bhitarkanika Mangroves 2026
ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ (ETV Bharat)

ରାଜନଗର ଵନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଭରଦରାଜ୍ ଗାଓଁକର କହିଛନ୍ତି, "ଗତବର୍ଷ (2025)ରେ 1,30,796ଟି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 1,32,279କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଅର୍ଥାତ 1483ଟି ପକ୍ଷୀ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ।"

Status Survey of Colonial Nesting Birds at Heronries in Bhitarkanika Mangroves 2026
ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ (ETV Bharat)


ଭିତରକନିକାରେ ଗତବର୍ଷରେ ଥିବା ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା:

  • 2020 ମସିହାରେ 21,185ଟି ବସାରେ ମୋଟ 97,866ଟି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ।
  • 2021 ମସିହାରେ 22,828ଟି ବସାରେ ମୋଟ 1,08,639ଟି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ।
  • 2022 ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 24,664 ଟି ବସାରେ ମୋଟ 1,16,070ଟି ପକ୍ଷୀ ଥିଲେ ।
  • 2023 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 3 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 26,118ଟି ବସା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 1,23,867 ଟି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା 2022 ମସିହା ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ 7797ଟି ଅଧିକ ଥିଲେ ।
  • 2024 ମସିହାରେ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ଥାନ ବାଲିଡ଼ିଆ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା । 27,272ଟି ବସାରେ ମୋଟ 1,30,123ଟି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ।
  • 2025 ମସିହାରେ 27,646ଟି ବସାରେ 1,30,796ଟିଟି ପକ୍ଷୀ ଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

୩ ମାସ ପରେ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଥିଲା ବନ୍ଦ

ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାକଳିରେ ପୂରି ଉଠୁଛି ଭିତରକନିକା... ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ସହ ପକ୍ଷୀ ବିହାରରେ ଏବେ ଭଳିକିଭଳି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

TAGGED:

BHITARKANIKA BIRD COUNTING
BIRD CENSUS
COLONIAL NESTING BIRDS
ଭିତରକନିକା ପକ୍ଷୀ ଗଣନା
BHITARKANIKA NATIONAL PARK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.