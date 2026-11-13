ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜେଡି ଉଠାଇଲା ପ୍ରଶ୍ନ
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଉଭୟ ଆବାସ ଓ ଭତ୍ତା ଆଜି ଯାଏଁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ପାଇବେ ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି । ରିପୋର୍ଟ-ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : November 13, 2026 at 6:49 PM IST
ବଲାଂଗୀର: ବଲାଂଗୀର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ଚୌହାନ । ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଆବାସ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ତେବେ ଦୁଇ ରାଜନେତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ । ୨୮ ମାସ ପରେ ଭତ୍ତା ଓ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା କେମିତି ସରକାରଙ୍କ ମନେ ପଡିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଦଳ ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ବଲାଂଗୀର ଗସ୍ତରେ ଓଡିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ଚୌହାନ ଆସିବେ। ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ବଣ୍ଟନରେ ଉଭୟ ସାମିଲ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବଲାଂଗୀରର ପଥରଚେପାଠାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କାରଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ଏଗାରଟାରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ଚୌହାନ, ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼ାକ୍ତର ମୁକେଶ ମହାଳିଙ୍ଗ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।
ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଓ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ପାର୍କିଂଠୁ ନେଇ ସବୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାଶନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏ ନେଇ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ସାମିଲ ହେବେ। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ଚୌହାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ । ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ବଣ୍ଟନ ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବଲାଂଗୀର ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଢେ଼ଇ ବର୍ଷରେ ଚାରିଥର ବଲାଂଗୀର ଗସ୍ତ କରି ସାରିଲେଣି। ଅନେକ ବୁକାଶ ଓ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାମ ଭେଟି ଦେଲେଣି" ।
ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବଲଙ୍ଗୁର ବିଜେଡି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେଡି ନେତା ଲକ୍ଷ୍ମନ ମେହେର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଦେବକୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଲାଂଗୀର ଆସିବେ। ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଓ ଆବାସ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ହେଲେ ୨୮ ମାସ ହେବ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ପାଇ ନାହାନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ମାସରେ ଦୁଇ ମାସର ଭତ୍ତା ଦିଆ ଯାଉଛି। ୧୮ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିକିଛି। ଆଉ କେତେ ଦିନ କେତେ ବର୍ଷ ଭତ୍ତା ଦେବାରେ ଲଗାଇବେ ? ବୃଦ୍ଧବୁଦ୍ଧା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଳାକାର, ଆଜିଯାଏ ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏହାର ଜବାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଉଭୟ ଆବାସ ଓ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ପାଇବେ ? ଏହିପରି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବିଜେଡି ସରକାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଅଶୀ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା। ଏମାନେ ଏକ ଲକ୍ଷ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଘର କେମିତି ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେଡି । ଵଲାଙ୍ଗିରରେ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଚିନି କଳ କେବେ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ୧୪ରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆବାସ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପକ୍କା ଘର ପାଇବେ ୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୬ ଜିଲ୍ଲାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗକୁ ୪୮୨.୪୨ କୋଟି