ନଭେମ୍ବର ୧୪ରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆବାସ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପକ୍କା ଘର ପାଇବେ ୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ
ପ୍ରାୟ ୩୭ ଲକ୍ଷ ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ୧ଲକ୍ଷ ୨୦ ହଜାର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ୪ ଲକ୍ଷ ଘର ମିଳିଛି। ଏହାସହ ୫ ଲକ୍ଷ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଘର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ।
Published : November 12, 2026 at 5:31 PM IST
ଭୁୂବନେଶ୍ୱର: ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଛାତ । ନିଜସ୍ୱ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନଟିଏ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଘର ନୁହେଁ, ବରଂ ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ପରିଚୟ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହୁଥିବା, ଝଡ଼ ବର୍ଷାକୁ ଡରି ରାତି କାଟୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଏବେ ମିଳିବ ନୂଆ ଠିକଣା। ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆବାସ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୯୧ ହଜାର ୬୬୬ଟି ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗୁରୁବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ।
ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଗରିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଛାତ ଯୋଗାଇଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି ଗତି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଜି ବି ଅନେକ ପରିବାର ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାଳ ନାହିଁ ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆଣୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଏଭଳି ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଆବାସ ଯୋଜନା ଆଶାର ଆଲୋକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି।
୨୦୧୬ରୁ ଗରିବଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସର୍ଭେରେ ପ୍ରାୟ ୩୭ ଲକ୍ଷ ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୦ ହଜାର ଘର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ୪ ଲକ୍ଷ ଘର ମିଳିଛି। ଏହାସହ ୫ ଲକ୍ଷ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଘର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ଆଉ ୨ ଲକ୍ଷ ୯୧ ହଜାର ୬୬୬ଟି ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର।
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଏବେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଘର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ପରିବାର। କାରଣ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ମିଳିଲେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଆଶ୍ରୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ବରଂ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ।
ହେଲେ ଯୋଜନାର ସଫଳତା କେବଳ ଘର ଆବଣ୍ଟନର ସଂଖ୍ୟାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁ ପରିବାର ପ୍ରକୃତରେ ଘର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପହଞ୍ଚିବା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ହେବ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର