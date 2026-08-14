ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଚିଠି, ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିବାକୁ ଅନୁରୋଧ
ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 14, 2026 at 8:48 PM IST
State's rights over mineral resources, ଭୁବନେଶ୍ବର: ମାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍ସ (ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ) ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍, ୨୦୨୬ ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଛି । ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଗୁରୁତର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ମର୍ମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ନବୀନ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ନବୀନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଚିଠିରେ ନବୀନ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, "ବିଜେଡିର ସାଂସଦମାନେ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାର ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଆଶଙ୍କାରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍ସ (ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ) ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍, ୨୦୨୬ ବିଲକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟର ଜମି ଓ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବଢିବ । କାରଣ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଧାରା ୨ରେ କେନ୍ଦ୍ରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ବଢ଼ାଇ ‘ମିନେରାଲ ବିୟରିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ’ ବା ଖଣିଜ ଥିବା ଜମିକୁ ଖଣି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କ୍ଷମତା ଉପରେ କଟକଣା ଓ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା :-
ଧାରା ୯ଡି ଅନୁସାରେ ଖଣିଜ ଅଧିକାର କିମ୍ବା ଖଣିଜ ଥିବା ଜମି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଟିକସ, ସେସ୍ କିମ୍ବା ସମାନ ପ୍ରକାରର ଆଦାୟ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ପରିମାଣ, ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ରୟାଲ୍ଟି ଆଧାରିତ ଆଦାୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଧାରା ୧୩ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଖଣିଜ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଟିକସ ଆଦାୟ କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ।
ନବୀନ ଚିଠିରେ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଏବଂ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନରୁ ମିଳୁଥିବା ରାଜସ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଖଣିଜ ଥିବା ଜମି ଉପରେ ଟିକସ ଓ ସେସ ଲାଗୁ କରିବାର ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ କରାଗଲେ ଏହା ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଓ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ନବୀନ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମତଃ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂଘୀୟ ଅଧିକାର ଓ ଖଣିଜ ରାଜସ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକନ୍ତୁ । ମତାମତ ଲୋଡ଼ନ୍ତୁ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟକୁ ବିରୋଧ କରିନ୍ତୁ । ଏକ ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ କ୍ଷମତାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ନବୀନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଭାରତର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ମୌଳିକ ସ୍ତମ୍ଭ । ଏହି ବିଲ୍ କେନ୍ଦ୍ର-ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ଏହି ମୂଳ ଭିତ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ । ‘କୋଅପରେଟିଭ୍ ଫେଡେରାଲିଜମ୍’ ବା ସହଯୋଗୀ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଛକୁ ନେଇଯିବ ।
ଏହା କୌଣସି ଦଳୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ । ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବିକାଶ ସହ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ଖଣିଜ ଥିବା ଜମି ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ଓ ସେସ୍ ଲାଗୁ କରିବାର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ କରନ୍ତି । ତେବେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ବିସ୍ଥାପନର ବୋଝ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ । କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ଲାଭ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ହାତରୁ ଦୂରେଇଯିବ । ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ନବୀନ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- MMDR ଆଇନ ସଂଶୋଧନ; ବାର୍ଷିକ ୧୨ ହଜାର କୋଟି ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ସହ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ କୋଟି ବକେୟା ଅର୍ଥ ହରାଇବ ଓଡ଼ିଶା: ବିଜେଡି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ରଣନୀତି; ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ନବୀନ, ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ଦଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର