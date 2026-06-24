ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣର ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ; ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଗମ ପରିବହନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କିଭଳି ପୁରୀରେ ସୁବିଧାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଓ ଫେରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : June 24, 2026 at 9:55 PM IST|
Updated : June 24, 2026 at 10:02 PM IST
STA coordination meeting, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତଃରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଗମ ପରିବହନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ (STA) ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି । ଆଜି (ବୁଧବାର) STA ପକ୍ଷରୁ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର-୧ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏହି ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବୈଠକରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ପୋଲିସ ଓ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କିଭଳି ପୁରୀରେ ସୁବିଧାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଓ ଫେରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ଯାତାୟାତ ଓ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନ୍ୟରୁଟ ଗାଡ଼ିଗୁଡିକୁ ପୁରୀ ଯିବାପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମିଟ୍ ଦିଆଯିବ । ଆଗ୍ରହୀ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ଏଥିପାଇଁ କିଭଳି ସୁବିଧାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଓ ଅନୁମତି ପାଇବେ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।
ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କିଭଳି ଆରାମରେ ସୁବିଧା ସହ ପୁରୀ ଯାଇପାରିବେ ସେନେଇ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ବସ୍ କୁ କେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ବସ୍ ଭିତରେ ସୁବିଧାରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ସେନେଇ ନିଆଯିବାକୁ ଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ବସ୍ ରେ ଓ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଫାଷ୍ଟଏଡ୍ କିଟ୍ ଓ ORS ଆଦି ରଖାଯିବ । ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରେନ୍ ରଖାଯିବ । NHI ପକ୍ଷରୁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯିବ । କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ କରାଯିବ । ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଅର୍ଥାତ ଜୁଲାଇ ୧୫,୧୬,୧୭ ଏବଂ ୨୪,୨୫,୨୬,୨୭ ତାରିଖ ପାଇଁ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପେଶାଲ ପରମିଟ୍ ଦିଆଯିବ," ବୋଲି କମିଶନର ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ।
ବୈଠକରେ କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଧ୍ୟାନଦେଓ ଖିଲାରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଟ୍ରାଫିକ ଡିସିପି ଅନୁପ କାନୁନଗୋ, ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଭିଡିଓ କନଫ୍ରେନସିଂରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦ୍ବିତୀୟ ସମନ୍ଵୟ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ; ବିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା 380 KG ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତନୀତିରେ ଲାଗେ ଏହି ପାଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର