ETV Bharat / state

ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣର ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ; ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଗମ ପରିବହନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ

ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କିଭଳି ପୁରୀରେ ସୁବିଧାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଓ ଫେରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

State Transport Authority holds coordination meeting for Rath Yatra; Focus on smooth transport of devotees
ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣର ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ; ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଗମ ପରିବହନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 24, 2026 at 9:55 PM IST

|

Updated : June 24, 2026 at 10:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

STA coordination meeting, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତଃରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଗମ ପରିବହନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ (STA) ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି । ଆଜି (ବୁଧବାର) STA ପକ୍ଷରୁ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର-୧ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏହି ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବୈଠକରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ପୋଲିସ ଓ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣର ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ; ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଗମ ପରିବହନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ (ETV Bharat Odisha)


ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କିଭଳି ପୁରୀରେ ସୁବିଧାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଓ ଫେରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ଯାତାୟାତ ଓ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନ୍ୟରୁଟ ଗାଡ଼ିଗୁଡିକୁ ପୁରୀ ଯିବାପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମିଟ୍ ଦିଆଯିବ । ଆଗ୍ରହୀ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ଏଥିପାଇଁ କିଭଳି ସୁବିଧାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଓ ଅନୁମତି ପାଇବେ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।

ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କିଭଳି ପୁରୀରେ ସୁବିଧାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଓ ଫେରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କିଭଳି ପୁରୀରେ ସୁବିଧାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଓ ଫେରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । (ETV Bharat Odisha)



ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କିଭଳି ଆରାମରେ ସୁବିଧା ସହ ପୁରୀ ଯାଇପାରିବେ ସେନେଇ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ବସ୍ କୁ କେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ବସ୍ ଭିତରେ ସୁବିଧାରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ସେନେଇ ନିଆଯିବାକୁ ଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ବସ୍ ରେ ଓ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଫାଷ୍ଟଏଡ୍ କିଟ୍ ଓ ORS ଆଦି ରଖାଯିବ । ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରେନ୍ ରଖାଯିବ । NHI ପକ୍ଷରୁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯିବ । କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ କରାଯିବ । ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଅର୍ଥାତ ଜୁଲାଇ ୧୫,୧୬,୧୭ ଏବଂ ୨୪,୨୫,୨୬,୨୭ ତାରିଖ ପାଇଁ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପେଶାଲ ପରମିଟ୍ ଦିଆଯିବ," ବୋଲି କମିଶନର ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ।

ବୈଠକରେ କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଧ୍ୟାନଦେଓ ଖିଲାରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଟ୍ରାଫିକ ଡିସିପି ଅନୁପ କାନୁନଗୋ, ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଭିଡିଓ କନଫ୍ରେନସିଂରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ବୈଠକରେ କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଧ୍ୟାନଦେଓ ଖିଲାରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଟ୍ରାଫିକ ଡିସିପି ଅନୁପ କାନୁନଗୋ, ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଭିଡିଓ କନଫ୍ରେନସିଂରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । (ETV Bharat Odisha)



ବୈଠକରେ କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଧ୍ୟାନଦେଓ ଖିଲାରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଟ୍ରାଫିକ ଡିସିପି ଅନୁପ କାନୁନଗୋ, ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଭିଡିଓ କନଫ୍ରେନସିଂରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦ୍ବିତୀୟ ସମନ୍ଵୟ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ; ବିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା 380 KG ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତନୀତିରେ ଲାଗେ ଏହି ପାଟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : June 24, 2026 at 10:02 PM IST

TAGGED:

STA RATH JATRA
PURI RATH YATRA 2026
STATE TRANSPORT AUTHORITY
ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ
STA COORDINATION MEETING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.