ଗଠନ ହେବ 'ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପେସାଲ ସେଲ୍', ଆସନ୍ତାକାଲି ବସିବ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 17, 2026 at 8:29 PM IST
State Special Cell, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃହତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ, ଡିଜାଇନ, ଗୁଣବତ୍ତା ନିରୀକ୍ଷଣ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଗବେଷଣାକୁ ଏକ ଛାତ ତଳେ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ‘ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ (State Special Cell-SSC)’ ଗଠନ କରିବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ପିନାକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଠି ଲେଖି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ଶାସନ ସଚିବ ମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତ ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ପାଖକୁ ଏନେଇ ଏକ କନ୍ସେପ୍ଟ ନୋଟ୍ ପଠାଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ । ଏହି ସେଲ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ ଏହାର କନ୍ସେପ୍ଟ ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ-୨୦୩୬ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ-୨୦୪୭ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବହନ, ସହରୀ ବିକାଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃହତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯିବ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପୃଥକ ପୃଥକ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବାରୁ ଡିଜାଇନ, ବ୍ୟୟ ଆକଳନ, ବୈଷୟିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଓ ଯୋଜନା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅସମାନତା ଦେଖାଦେଉଛି । ଏହା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଳମ୍ବ, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଠନ ହେବାକୁ ଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୈଷୟିକ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଏହା ପ୍ରମୁଖ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନା, ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଯାଞ୍ଚ, ଡିଜାଇନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ବ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତକରଣ, ନିର୍ମାଣ ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ । ଏହା ସହ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସମାନ ଡିପିଆର ଫର୍ମାଟ, ଡିଜାଇନ ମାନଦଣ୍ଡ, କଷ୍ଟିଂ ପଦ୍ଧତି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ, ରେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ।
ଏଥିରେ ଏନ୍ଭିଜନିଂ ବା ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପରିକଳ୍ପନା ୱିଙ୍ଗ, ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ମନିଟରିଂ ୱିଙ୍ଗ, ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ୱିଙ୍ଗ୍, ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସମୀକ୍ଷା ୱିଙ୍ଗ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଡିଜାଇନ ୱିଙ୍ଗ, ଟ୍ରେନିଂ ୱିଙ୍ଗ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାଖା ରହିବ । ଏହି ସେଲରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI), ବିଲ୍ଡିଂ ଇନଫର୍ମେସନ ମଡେଲିଂ (BIM), ଜିଆଇଏସ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ୱିନ୍, ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ସିମୁଲେସନ୍ ଓ ଆଧୁନିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ସେଲଟି କେବଳ ଡିଜାଇନ ଓ ଡିପିଆର ଯାଞ୍ଚରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ ।
ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ନିୟମିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା (TQM), ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଗବେଷଣାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ । ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିଜାଇନ, ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଟି ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ଅଡିଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ । ଗବେଷଣା ଓ ବୈଷୟିକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା, ବିପିୟୁଟି, ଆଉଟର ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଅଫ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଭଳି ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ସହଯୋଗ କରାଯିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗବେଷଣା, ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ।
ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନା ଓ ନିର୍ମାଣରେ ଏକରୂପତା ଆସିବ । ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଳମ୍ବ ଓ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି କମିବ । ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ । ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ରାଜ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଟିକାଉ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଦିଗ ମିଳିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ପ୍ରଭାବୀ:- ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜନଗଣନା-୨୦୨୭ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି: ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର