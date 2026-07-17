ETV Bharat / state

ଗଠନ ହେବ 'ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପେସାଲ ସେଲ୍', ଆସନ୍ତାକାଲି ବସିବ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

ଗଠନ ହେବ 'ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପେସାଲ ସେଲ୍', ଆସନ୍ତାକାଲି ବସିବ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ
State Special Cell to be formed first meeting to be held tomorrow (Etv Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 17, 2026 at 8:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

State Special Cell, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃହତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ, ଡିଜାଇନ, ଗୁଣବତ୍ତା ନିରୀକ୍ଷଣ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଗବେଷଣାକୁ ଏକ ଛାତ ତଳେ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ‘ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ (State Special Cell-SSC)’ ଗଠନ କରିବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ପିନାକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଠି ଲେଖି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ଶାସନ ସଚିବ ମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ପିନାକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ପିନାକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ (Etv Bharat Odisha)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତ ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ପାଖକୁ ଏନେଇ ଏକ କନ୍‌ସେପ୍ଟ ନୋଟ୍ ପଠାଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ । ଏହି ସେଲ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ ଏହାର କନ୍‌ସେପ୍ଟ ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ-୨୦୩୬ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ-୨୦୪୭ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବହନ, ସହରୀ ବିକାଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃହତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯିବ ।



ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପୃଥକ ପୃଥକ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବାରୁ ଡିଜାଇନ, ବ୍ୟୟ ଆକଳନ, ବୈଷୟିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଓ ଯୋଜନା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅସମାନତା ଦେଖାଦେଉଛି । ଏହା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଳମ୍ବ, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଠନ ହେବାକୁ ଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୈଷୟିକ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଏହା ପ୍ରମୁଖ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନା, ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଯାଞ୍ଚ, ଡିଜାଇନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ବ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତକରଣ, ନିର୍ମାଣ ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ । ଏହା ସହ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସମାନ ଡିପିଆର ଫର୍ମାଟ, ଡିଜାଇନ ମାନଦଣ୍ଡ, କଷ୍ଟିଂ ପଦ୍ଧତି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ, ରେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ।



ଏଥିରେ ଏନ୍‌ଭିଜନିଂ ବା ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପରିକଳ୍ପନା ୱିଙ୍ଗ, ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ମନିଟରିଂ ୱିଙ୍ଗ, ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ୱିଙ୍ଗ୍‌, ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସମୀକ୍ଷା ୱିଙ୍ଗ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଡିଜାଇନ ୱିଙ୍ଗ, ଟ୍ରେନିଂ ୱିଙ୍ଗ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାଖା ରହିବ । ଏହି ସେଲରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI), ବିଲ୍ଡିଂ ଇନଫର୍ମେସନ ମଡେଲିଂ (BIM), ଜିଆଇଏସ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ୱିନ୍‌, ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ସିମୁଲେସନ୍‌ ଓ ଆଧୁନିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ସେଲଟି କେବଳ ଡିଜାଇନ ଓ ଡିପିଆର ଯାଞ୍ଚରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ ।



ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ନିୟମିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା (TQM), ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଗବେଷଣାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ । ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିଜାଇନ, ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଟି ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ଅଡିଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ । ଗବେଷଣା ଓ ବୈଷୟିକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏନ୍‌ଆଇଟି ରାଉରକେଲା, ବିପିୟୁଟି, ଆଉଟର ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଅଫ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଭଳି ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ସହଯୋଗ କରାଯିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗବେଷଣା, ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ।



ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନା ଓ ନିର୍ମାଣରେ ଏକରୂପତା ଆସିବ । ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଳମ୍ବ ଓ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି କମିବ । ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ । ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ରାଜ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଟିକାଉ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଦିଗ ମିଳିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ପ୍ରଭାବୀ:- ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜନଗଣନା-୨୦୨୭ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି: ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ODISHA STATE SPECIAL CELL
STATE SPECIAL CELL
ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପେସାଲ ସେଲ୍
SSC
ODISHA STATE SPECIAL CELL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.