ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ; ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଯାତ୍ରୀ ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ
ମଦ୍ୟପାନ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ରାସ୍ତା କଡ ଢ଼ାବାରେ ମଦ ବିକ୍ରି ଉପରେ କଡା କଟକଣା ପାଇଁ ଦାବି କଲା ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ ମାଲିକ ସଂଘ ।
Published : February 11, 2026 at 11:41 PM IST
ପୁରୀ: ପୁରୀ ଟାଉନ ହଲ ଠାରେ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଜେନା, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ପୁରୀ ବିଧାୟକ ସୁନିଲ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା, ଭଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଦୁର୍ଘଟଣା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳରେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ନେଇ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ସେହିପରି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଢାବାରେ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଏହାଦ୍ବାରା ମଦ୍ୟପାନ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଫିଟନେସ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବସ୍ ମାଲିକ ମାନେ ବହୁ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଶିଘ୍ର କରିବାକୁ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଡିଜେଲ ଦର ଅନୁଯାୟୀ ବସ୍ ମାଲିକ ମାନେ କମ୍ ଭଡ଼ା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସମସ୍ତ ବସ୍ ରେ ଯାତ୍ରୀ ଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବସ୍ ମାଲିକ ଙ୍କୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ବାଲି ପକାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବେଆଇନ କଟ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡ଼ାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟତରେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବସ୍ ସେବା ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ଯଦି ରୋକନ୍ତି ତେବେ ବସ୍ ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ ମାଲିକ ସଂଘ ର ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବସ ଫିଟନେସ ପାଇଁ ସରକାର ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଆମେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ରେ ବାଲି ପକାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତା ଡିଭାଡର ରେ ବେଆଇନ କଟ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆମେ ସରକାର ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ମଦ୍ୟପାନ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟ ରେ ମଦ ଦୋକାନ ନ ଖୋଲିବା, ରାସ୍ତା କଡ ଢ଼ାବା ରେ ମଦ ବିକ୍ରି ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇଚୁ। ସରକାର ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି।"
ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ ମାଲିକ ସଂଘ ସଭାପତି ଲୋକନାଥ ପାଣି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଆଜିର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇଛୁ । ଆମେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ ସବୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର , ଶୌଚାଳୟ, ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀ ଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ବସରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସବୁ ବସ ମାଲିକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି । ତେବେ ବସ ଫିଟନେସ ପାଇଁ ଏବେ ବହୁତ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବସ ଫିଟନେସ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଯାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ । ତେବେ ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ରହିଛି । ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବସ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ