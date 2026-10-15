ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ରଜମୋହନ ରାମଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ: ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିବାବେଳେ ଏହା ଉପରେ ସଫେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଖୋଦ୍ ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ ।ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : October 15, 2026 at 7:26 PM IST
ODISHA NEW GOVERNOR STATEMENT POLITICS, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନବନିଯୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ରଜମୋହନ ରାମଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ନେଇ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିବାବେଳେ ଏହା ଉପରେ ସଫେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଖୋଦ୍ ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ । ତେବେ ନବ ନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭୁଲ ବଶତଃ ଏପରି କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଓ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।
ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧପତନ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୂର୍ବ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଯଥା ବିବାଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ହରିଚନ୍ଦନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ସମାଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ତୁଚ୍ଛ ରାଜନୀତି ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
କ'ଣ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମ
ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା ପରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମ କହିଥିଲେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଏସସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ଭୋଟ ବଢାଇବା ପାଇଁ କାମ କରିବେ । ତାସହିତ ସଙ୍ଗଠନ ସହିତ ଯୋଡି ହେବେ । ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ।
ନବନିଯୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ରଜମୋହନ ରାମଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ନେଇ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ସଫେଇ ରଖିଛନ୍ତି ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ । ସେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ଏକ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ANIକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଏହାକୁ ତୁଲାଇବେ । ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ । ତେବେ ସେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
#WATCH | Ranchi, Jharkhand: On his reported statement of "...will work to strengthen the BJP’s organisation in Odisha" after appointment as Governor of Odisha, Braj Mohan Ram says, "No, I did not say this. I said that I will work in coordination with everyone. I am now above party politics, but the party I belong to is my capital. I will always have affinity and love for that party. But I will not work for any particular party. Hum sabke hain, sab hamare hain..."— ANI (@ANI) October 15, 2026
ଜଣେ ରାଜନେତା ଓ ଜଣେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖି ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ନେଇ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବାରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏପରି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି । ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା କହିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବାବେଳେ ଯେଉଁ ଦଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେହି ଦଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟତା ଓ ଭଲପାଇବା ରହିବ । କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା
ତେବେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ।
ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ମନୋନୀତ ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମ ଜୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଶା, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ; ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। #Odisha @rashtrapatibhvn @narendramodi— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) October 14, 2026
ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ମନୋନୀତ ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମ ଜୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ । ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଆଶା, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ; ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ,” ବୋଲି ବିଜେଡି ମୁଖିଆ ନବୀନ ପଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।
କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲା
ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ X-ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟପାଳ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପଦବୀର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାରିମା ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି । ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା ହେଉ ହେଉ ଦଳିତ ସମାଜର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜେପି ସହ ଯୋଡ଼ିବା ନେଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ତାଙ୍କ ପଦବୀର ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
The Governor’s constitutional responsibility is to uphold the Constitution impartially not to advance the electoral interests of any political party. Constitutional offices must remain above partisan politics. https://t.co/QX0WFXR5ns— Bhakta Charan Das (@BhaktaCharanDas) October 14, 2026
ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜେ ଯଦି ନିଜ ପଦବୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା ନକରିବେ, ତେବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଓ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଭରସାରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଭକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ଶାସନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦବୀର ନିରପେକ୍ଷତା, ସାମ୍ବିଧାନିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ରାଜନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାର ୨୮ତମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର