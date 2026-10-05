ଅନୁଗୋଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସିକଲ ସେଲ୍ ରୋଗର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ
ଏହି ମାଗଣା ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଓ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆଶାର ଆଲୋକ ଦେଖାଇବ । ରିପୋର୍ଟ-ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : October 5, 2026 at 11:24 PM IST
Anugola Special Vaccination Drive, ଅନୁଗୋଳ: ଅନୁଗୋଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସିକଲ ସେଲ୍ ରୋଗର ସ୍ପେସିଆଲ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ତଥା ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଟିକାକରଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜାତୀୟ ସିକଲ ସେଲ୍ ଆନିମିଆ ନିରାକରଣ ଅଧୀନରେ ସିକଲ ସେଲ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏହି ଟିକାକରଣର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଟ୍ରମା କେୟାର କନଫରେ୍ସ ହଲ୍ ରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଅନୁଗୋଳ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ, ପାଳଲହଡା ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି, ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାୟକ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
- DMFରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ୨.୮କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୧୭୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ
ସିକଲ ସେଲ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିମୋନିଆ ଓ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି PCV ଟିକାକରଣ । ନିଶ୍ଚିତ ସିକଲ ସେଲ୍ ରୋଗୀ ୬ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ (ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଛାଡି) ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ସିକଲ ସେଲ୍ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଟିକା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାଲିଙ୍ଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ବଜାରରେ ଏହି ଟିକାର ମୂଲ୍ୟ ୪ ହଜାରରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ବଂଶଗତ ରୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ । ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁମୋକୋକସ୍ ଓ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ପ୍ରତିରୋଧକ ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ଟିକା ୮ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦିଆଯିବ ।
ଅନୁଗୋଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମାଗଣା ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଓ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆଶାର ଆଲୋକ ଦେଖାଇବ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ମୂଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ, PMPMCH ର ଡିନ୍ ଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଅଧିକରୀମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ହୀରାକୁଦ ଗେଟ ଖୋଲିଲେ ମାଡିଆସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା; ପାଠ ପାଇଁ ବାଜିରେ ଲାଗେ ଜୀବନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରପୁରରେ ଯୋଜନ ଦୂରରେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା; ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ୩୫ ପରିବାରରେ ୩ ଶହ ଲୋକ, କାହିରି ନାହିଁ ଛାତ ଘର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ