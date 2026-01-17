ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲମେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ; ହେଲମେଟ୍ ନପିନ୍ଧିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବନି ଗାଡି
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନବସୃଜନ ଓ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରତିଯୋଗିତା । ଏଥିରେ 10 ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରାଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲମେଟ । ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବ ସୋନାଲୀଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲମେଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ । ହେଲମେଟ୍ ନପିନ୍ଧିଲେ ହେବ ନାହିଁ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ । ହେଲମେଟ୍ ସହିତ ଏକ କ୍ୟୁଆର୍ କୋର୍ଡ ରହିବ । ଫଳରେ ବିନା ହେଲମେଟରେ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ନାହିଁ । ସୋନାଲି ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ । ତେବେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲମେଟ ଦ୍ୱାରା କଣ ସୁବିଧା ରହିବ ସେନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା...
କିଏ ସେ ସୋନାଲି ?
ସୋନାଲିଙ୍କ ପୁରା ନାମ ସୋନାଲି ସ୍ମୃତି ପ୍ରଜ୍ଞା ସାହୁ । ବୟସ କହିଲେ ୧୮ ବର୍ଷ । ଘର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦନପୁର ଜାନାକାଦେଇପୁର ଗାଁରେ । ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ । ସୋନାଲିଙ୍କର ପିଲା ସମୟରୁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ କରିବା ଆଗ୍ରହ ଥିଲା । ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଦେଖେ ତାହାକୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର କରିଥାଏ । ତେବେ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ନବ ସୃଜନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲମେଟକୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉପସ୍ଥପନା କରିଛନ୍ତି ।
ବିଶେଷ କରି ଏହି ହେଲମେଟର ନାମ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲମେଟ ରଖିବାର କାରଣ କହିଛନ୍ତି, "ବିନା ହେଲମେଟରେ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ ହେଲମେଟ ଓ ଗାଡ଼ିରେ ଏକ କ୍ୟୁଆର କୋର୍ଡ ଲାଗିବ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ କୋର୍ଡ ସମାନ ହେଲେ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ । ଏହା ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ କ୍ୟୁଆର କୋର୍ଡକୁ ସ୍କାନ କଲେ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇପାରିବ । ଯଦି ଏହି ଗାଡି ଚଳାଇଲା ବେଳେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଗାଡିରେ ଏକ ସେନ୍ସର ଲାଗିଛି ଯାହା ଏକ ବିପ୍ ସାଉଣ୍ଡ୍ କରିବ । ଯାହା ଫଳରେ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ।"
ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ନବ ସୃଜନ ଏବଂ ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୧୪ଟି ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୭୨ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଜାନୁଆରୀ ୧୬ ଏବଂ ୧୭ ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହେବ ।
ଏନେଇ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ନବ ସୃଜନ ଓ ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ କରିବା ସହ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି । ଏହିଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନରହି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଗବେଷଣାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ସହ ନୂତନ ଉଦ୍ୟୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବେ । ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି-୨୦୨୦ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଓ ଗବେଷଣା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନବ ସୃଜନ ଓ ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି ।"
ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସର୍ବମୋଟ ୧୦ ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରାଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିସହ କୃତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟରସିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ବିଶେଷ କରି କୃଷି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ, ହସ୍ତତନ୍ତ, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିତ୍ତୀୟ ପରିଚାଳନା, ଶିକ୍ଷା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସତତ ବିକାଶ ଆଦି ୯ଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ ।
