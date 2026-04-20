ନିମାପଡ଼ାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କୃଷକ ଦିବସ: ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଅଖିମୁଠି ଅନୁକୂଳ

ରିପୋର୍ଟ- ବୀରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ।

State-level Farmers' Day in Nimpada: Deputy Chief Minister Akhi Muthi Anukul
ନିମାପଡ଼ାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କୃଷକ ଦିବସ: ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଅଖିମୁଠି ଅନୁକୂଳ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 20, 2026 at 5:51 PM IST

ନିମାପଡ଼ା(ପୁରୀ): ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି ଓ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କୃଷକ ଦିବସ ଓ "ଅଖିମୁଠି ଅନୁକୂଳ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । କୃଷି ଓ କୃଷକର ଏହି ମହାନ ପର୍ବରେ ରାଜନୈତିକ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଭଲ ଫସଲ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ନିମାପଡ଼ାରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କୃଷକ ଦିବସ, ବୈଶାଖ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦିନ । ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଓଳାଂଶ ଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କୃଷକ ଦିବସ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ନିମାପଡ଼ାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କୃଷକ ଦିବସ: ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଅଖିମୁଠି ଅନୁକୂଳ (ETV BHARAT ODISHA)


ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିଲରେ ଧାନ ବିହନ ବୁଣି "ଅଖିମୁଠି ଅନୁକୂଳ" କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଆୟୋଜିତ କୃଷକ ସଭାରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, କୃଷକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସୁଫଳ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତେଇଶିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ମଳା ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଅଖିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା।


ଭୂମି ପୂଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରାଯାଇ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା । ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଚାଷୀ ଓ ନେତୃବୃନ୍ଦ ହଳ କରିଥିଲେ । ବିହନ ବୁଣା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଧରଣୀଧର ସାହୁ ଓ ପୂର୍ବତନ ଆତ୍ମା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ ଧଳ ପ୍ରଥମ ଶୁଭ ମୁଠି ବିହନ ବୁଣି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।


ଏହି ଅବସରରେ ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସ୍ୱାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ପିପିଲି ଏନଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେକ୍ ବାବୁଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅତି ଅଧିକ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଅନୁକୂଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀଟିଏ ନିଜ ଜମିରେ ପ୍ରଥମ ବିହନ ମୁଠା ବୁଣି ନୂଆ କୃଷି ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଏ । ଏହି ଦିନଟି ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ।

ଓଳାଂଶ ଓ ନିର୍ମଳା ଗ୍ରାମରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ କୃଷି ପରମ୍ପରାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛି । ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା

