ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସର୍ଗି ଫୁଲ ଉଦଘାଟିତ: ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି କଦଳୀ ପଟୁଆରୁ ନାପକିନ
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସର୍ଗି ଫୁଲ । ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଶିଶୁଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ପରିକଳ୍ପନା
Published : December 18, 2025 at 7:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସର୍ଗି ଫୁଲ । ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦିବାସୀ ପଡିଆରେ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି । ତିନିଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ । ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆହୁରି ବିକଶିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ । ଚଳିତବର୍ଷ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଭାଗୀୟ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ସେବାଶ୍ରମ, ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୧୧୬୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
'ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରିବା ଭଳି କ୍ଷମତା ବହନ କରୁଛନ୍ତି'
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, "ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଫୁରନ୍ତ ଆଶା ଓ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ସରଗି ଫୁଲ୍ ମହୋତ୍ସବ । ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରିବା ଭଳି କ୍ଷମତା ବହନ କରୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ତଥା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଏକ ଅଭିନବ ମାଧ୍ୟମ ହେବ । ୧୭୬୫ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ୫୯୬୩ ଟି ଛାତ୍ରାବାସ ଓ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ଅଧିନରେ ୫.୫ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି । ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନଭାବେ ୨୩୫ଟି ଛାତ୍ରାବାସ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । ମାଧୋ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ନବମ ଓ ଏକାଦଶରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଏଥିସହ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ ଓ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ବିକାଶର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିବ "।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ଶିଶୁ ନିଜ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଥିଲା ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲୀ ନାପକିନ । ଯାହା କଦଳୀ ଗଛର ପଟୁଆରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଏହି ନାପକିନ ଇନଫେକ୍ସନ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 'ସମୃଦ୍ଧି ପଥେ' ଆପ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା । ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରୁ ସୂଚନା ଲାଭ କରିପାରିବେ ।
ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲୀ ନାପକିନ:
କଦଳୀ ପଟୁଆରୁ କିପରି ଭାବରେ ନାପକିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ନିଜର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳର ଜଣେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ । ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲୀ ନାପକିନ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଥିବା ଛାତ୍ରୀ, ସବନମ୍ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲୀ ନାପକିନକୁ ନେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛୁ । ଯାହାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୂଥିବା ମହିଳାମାନେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ ସେନେଇ ଏହା ଏକ ବିକଳ୍ପ । ଆଜି ବି ଗାଁରେ ଅନେକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନାପକିନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ପାଖାପାଖି କନ୍ଧମାଳରେ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଆଜି ମଧ୍ୟ କପଡାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଇନଫେକ୍ସନ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଆମେ କଦଳୀ ପଟୁଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାପକିନର ବ୍ୟବହାର କରିବା ତେବେ ଇନଫେକ୍ସନ ହେବ ନାହିଁ । ବିଶେଷ କରି କଦଳୀ ଗଛର ପଟୁଆ ସହିତ କଟନ କପଡା ଦ୍ୱାରା ସିନେଇ କରି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଯେପରିକି ଗୁଜୁରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜସ୍ଥାନ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ନାପକିନର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଏହି ନାପକିନ୍ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ବାରା ପରିବେଶ କମ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ବଜାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାପ୍କିନ ଅପେକ୍ଷା ଏହାର ଦର ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ।"
ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ଚାଷୀ:
ବଲାଙ୍ଗୀରର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ରାଜେଶ ମେହେର ଏହି ସମୃଦ୍ଧି ପଥେ ଆପ୍କୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚାଷୀ ଏଥିରୁ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ । ସାଧାରଣ ଗରିବ ଚାଷୀ ଠାରୁ ନେଇ ବଡ ବଡ ଚାଷୀମାନେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଉଇପାରିବେ । କେଉଁ ଚାଷ କେଉଁ ଚାଷୀ କରିଲେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ, ସେନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟିକିନିଖି ଖବର ଏହି ଆପ୍ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।"
ସର୍ଗି ଫୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ତିନିଦିନବ୍ୟାପୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ୪୦ଟି ଷ୍ଟଲରେ ୮୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ୪୦ଟି ଗାଇଡ୍ ଶିକ୍ଷକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ୧୧୨ ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ତପୋବନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭଲି ବଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ କରାଯିବ । ଏଥିସହ ୧୬ ଟି ପାଭିଲିୟନ୍ରେ ୨୨ଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଯେଉଁଥିରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ସଙ୍ଗୀତ, ଡିବେଟ୍, କୁଇଜ୍, ନୃତ୍ୟ, ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିବ । ଏଥିସହ ୨୭ଟି କର୍ମଶାଳା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଯେଉଁଥିରେ ଶିଶୁ ସାମ୍ବାଦିକତା, ଗଣିତ ଖେଳ, ମୁରାଲ୍ ଆର୍ଟ, କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ, ଷ୍ଟୋରିଟେଲିଂ, ଗ୍ଲାସ୍ ପେଣ୍ଟିଂ, ଛଉ, ପୋଷ୍ଟର ମେକିଂ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଆଦି ଆୟୋଜିତ ହେବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର