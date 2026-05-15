ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବଢିଲା ଘରୋଇ ବସ ଭଡା

ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବସ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ବଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 15, 2026 at 10:54 PM IST

କଟକ: ବଢିଲା ଘରୋଇ ବସ ଭଡା । ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବସ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ବସର ଭଡା ପୂର୍ବରୁ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି 88 ପାଇସା ଥିବା ବେଳେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 90 ପଇସା ହୋଇଛି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦର ପୂର୍ବରୁ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି 92 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 94 ପଇସା ହୋଇଛି । ଡିଲକ୍ସ ଦର ପୂର୍ବରୁ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି 1 ଟଙ୍କା 27 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1 ଟଙ୍କା 31 ପଇସା ହୋଇଛି ।

ଏସି ଡିଲକ୍ସରେ ପୂର୍ବରୁ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି 1 ଟଙ୍କା 55 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1 ଟଙ୍କା 59 ପଇସା ହୋଇଛି ।

ସେହିପରି ସୁପର ଡିଲକ୍ସ ରେ ପୂର୍ବରୁ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି 2 ଟଙ୍କା 41 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2 ଟଙ୍କା 47 ପଇସା ହୋଇଛି ।

