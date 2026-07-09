ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲ ଓ କଲଭର୍ଟକୁ ନେଇ ସତର୍କ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର; ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ପାଇଁ ଜାରି କଲେ ଚିଠି
ବର୍ଷା ଋତୁ ଚାଲିଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲ ଓ କଲଭର୍ଟକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରି ମରାମତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : July 9, 2026 at 3:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲ ଓ କଲଭର୍ଟକୁ ନେଇ ସତର୍କ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜନସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯାତାୟାତକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲ ଓ କଲଭର୍ଟର ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସିଡିଓ-କମ୍-ଇଓଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲ ଓ କଲଭର୍ଟ ମରାମତି ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ବର୍ଷା ଋତୁ ଚାଲିଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ପୋଲ ଓ କଲଭର୍ଟକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ସେଗୁଡ଼ିକର ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ମରାମତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରିଜ, କଲଭର୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବା କିମ୍ବା ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଥିବା କାରଣରୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ପୋଲ ଓ କଲଭର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ପୋଲର ନାମ, ସ୍ଥାନ, ବ୍ଲକ, ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ, କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପ୍ରକାର ଏବଂ ମରାମତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥର ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଚିଠି ଜାରି ତାରିଖଠାରୁ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହାର୍ଡ କପି ଓ ସଫ୍ଟ କପି ଆକାରରେ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ "ମୋଷ୍ଟ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ" ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିବାରୁ ସରକାର ବର୍ଷା ସମୟରେ ଜନସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି।
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲ ଓ କଲଭର୍ଟର ମରାମତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ତତ୍ପରତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯାତାୟାତ ଏବଂ ଜନସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର 4ଟି ଗେଟ୍, ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ଅଧିକାଂଶ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି