ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଅକଭାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି: ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୪୬,୭୦୧ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, ୬୦ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ୧୪ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ । ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ସଙ୍ଖୁଆ
Published : November 18, 2026 at 11:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ୍ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ, ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜରୁରିକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବୁଧବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ବାତ୍ୟା ‘ଅକ୍ଭାନ୍’ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୪୬,୭୦୧ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, ୬୦ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ୧୪ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଅକ୍ଭାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ, ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜରୁରିକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବୁଧବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ୧୦ଟି ବିଭାଗର ସଚିବ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ୨୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲାରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ବା ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନହାନିକୁ ସରକାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମ୍ଡି)ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରେ । ବାତ୍ୟାର ଗତି ଓ ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାରୁ ଗୁରୁବାର ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଗତିପଥ ଓ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ୪୪୮ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଥିବାବେଳେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଏଯାବତ୍ ୪୬ ହଜାର ୭୦୧ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପାହାଡ଼ ତଳେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ଅନ୍ୟ ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗୁଆ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୬୦ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ୧୪ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗୁଆ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଗୁଆ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରଖିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ।
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନାଗରିକ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୧୯୨୯ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଜଳବନ୍ଦୀ, ଡ୍ରେନ୍ ଅବରୋଧ, ଗଛ ଉପୁଡ଼ିବା, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟାହତ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାଗରିକ ।
ସେହିପରି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଚାରିଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ନଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଇଞ୍ଜିନିୟର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ଙ୍କ ସହ ସେମାନେ ନଭେମ୍ବର ୧୯ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଆଗୁଆ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପର ସମନ୍ୱୟ କରିବେ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କାରେ ନଭେମ୍ବର ୧୯ ଓ ୨୦ ତାରିଖରେ ୯ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଆଗାମୀ ଦୁଇଦିନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ (ଏସ୍ଏସ୍ବି) ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ପରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ହିଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍' ପାଇଁ ୭ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ୮ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ବ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ପୁରୀ: ବେଳାଭୂମିରେ କଟକଣା, ମୁତୟନ ହେବେ 3 ଓଡ୍ରାଫ, 1 NDRF ଟିମ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର