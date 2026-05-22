ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏସମା ଲାଗୁ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ୬ ମାସ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବାରେ ଧର୍ମଘଟ ନିଷିଦ୍ଧ
୬ ମାସ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବାରେ ଧର୍ମଘଟକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଥିବାରୁ କର୍ମଚାରୀ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କରିପାରିବେନି କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଜୀବ ରାୟ
Published : May 22, 2026 at 11:14 PM IST|
Updated : May 22, 2026 at 11:21 PM IST
ESMA IMPLEMENTED ELECTRICITY, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏସମା ଆଇନ୍ (Essential Services Maintenance Act- ESMA) ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଶକ୍ତି ବିଭାଗରେ ଏସମା ଆଇନ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ୬ ମାସ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବାରେ ଧର୍ମଘଟକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଥିବାରୁ କର୍ମଚାରୀ, ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ କରିପାରିବେନି କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ।
୬ ମାସ ପାଇଁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସମା ଲାଗୁ କଲେ ସରକାର । ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୬ ମାସ ପାଇଁ ଏସମା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି । ଉତ୍ପାଦନ, ପରିବହନ ଏବଂ ବିତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏହି ଏସମା ଆଇନ୍ ।
ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଏସମା । ଗ୍ରୀଡକୋ, OPTCL, OHPC, OPGC, TPCODL, TPNODL, TPSODL, TPWODL ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଗଠନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଏହି ଆଇନ୍ ।
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ପରିବହନ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆଇନ, ୧୯୮୮ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଗୃହ ବିଭାଗର ବିଶେଷ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିର୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୬ ମାସ ଯାଏଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏସମା ।
ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ତତଲା କଡେଇରେ ଭାଜି ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା । ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି କାଟ୍ ଏବେ ସମଗ୍ର ଜନ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛି । ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ପବନ ହେଲେ ଲାଇନ କଟୁଛି । କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେଉଛି । ଅପରାହ୍ନରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁଛି । ଏସବୁକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଆଇନ ଏସମା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ।
ଏସମା (ESMA) ଆଇନ୍ କ'ଣ ?
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆଇନ (Essential Services Maintenance Act- ESMA) ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଏକ ଆଇନ, ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିତରଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମଘଟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦକୁ ନିଷେଧ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର