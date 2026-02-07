ETV Bharat / state

ବଢ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ TA ; ଜାଣନ୍ତୁ, କେଉଁ ଯାନ ପାଇଁ କେତେ ବଢିଲା

ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଭତ୍ତା ଦାବି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ମୋଟର କ୍ୟାବ୍ ଭଡ଼ା ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦ୍ବାରା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

February 7, 2026

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଢ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ TA ବା ଯାତ୍ରା ଭତ୍ତା । ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଭତ୍ତା (TA) ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଫେବୃଆରୀ ୫ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ଲାଗୁ ହେବ ।

ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଭତ୍ତା ଦାବି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ମୋଟର କ୍ୟାବ୍ ଭଡ଼ା ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦ୍ବାରା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଉଭୟ କାର୍ ଏବଂ ତିନିଚକିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଠିକା ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭଡ଼ା ଦରଗୁଡ଼ିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ତାରିଖଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ କେବଳ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଭତ୍ତା (Travelling Allowance) ଦାବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ।

କେଉଁ ଯାନ ପାଇଁ କେତେ ଭତ୍ତା

  • ଇ-ରିକ୍ସା/ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ରିକ୍ସା: ପ୍ରତି କି.ମି. ପିଛା ୮ ଟଙ୍କା, ସର୍ବନିମ୍ନ ଭଡ଼ା ୩୦ ଟଙ୍କାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
  • ଅଟୋ ରିକ୍ସା କି.ମି.ପିଛା-୯ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି
  • ସାଧାରଣ ମୋଟର କାର, ପ୍ରିମିୟମ ସୌଖୀନ କାର -କି.ମି. ପିଛା ୧୪ ଟଙ୍କା , ସର୍ବନିମ୍ନ ଭଡ଼ା ୭୫ ଟଙ୍କାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
  • ସୌଖୀନ A/C କାର (ବୋଲେରୋ/ନିଓ/ଇର୍ଟିଗା ଇତ୍ୟାଦି) କି.ମି. ପିଛା ୧୬ ଟଙ୍କା
  • ପ୍ରିମିୟମ ସୌଖୀନ କାର୍ (ସ୍କର୍ପିଓ/XUV ୫୦୦/ଇନୋଭା ଇତ୍ୟାଦି) କି.ମି. ପିଛା ୧୯ ଟଙ୍କା

ସୂଚନା ଥାଉ କି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ୨% ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ।ଯାହା ୨୦୨୫,ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୋଟ DA ପୂର୍ବ ୫୩% ରୁ ୫୫% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୮.୫ ଲକ୍ଷ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ DA ଏବଂ ଅନୁରୂପ ଅସ୍ଥାୟୀ ବୃଦ୍ଧି (TI) ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

