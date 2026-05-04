ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଅନୁମୋଦନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେଉଁଠି ଅଛି ଏହି ଐତିହାସିକସ୍ଥଳୀ ?

ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତଖନନ ଓ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା ।

Published : May 4, 2026 at 9:02 AM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହାସିକ ପୀଠ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀର ହେବ ବିକାଶ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡର ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକ ଘୁଷୁରାମାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହାସିକ ପୀଠରେ ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳା ଲିପି ଓ ଗୁମ୍ଫା । ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତଖନନ ଓ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏହି ସ୍ଥାନର ସାମୁହିକ ବିକାଶ ପାଇଁ 8 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷ 87 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ରାଶିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିର୍ଦେଶକ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦଳେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଭୀମମଣ୍ଡଳୀର କଣ ହେବ ବିକାଶ ?

ଏହି ଆର୍ଥିକ ରାଶିରେ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗେଟୱେ, କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସ, ପାର୍କିଂ, 2 ଟି ଲେଖାଏଁ ଶୌଚାଳୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା,ପାଥ ୱେ, ଡ୍ରେନ,ଗାର୍ଡ ୱାଲ,2 ଗୋଟି ବ୍ରିଜ, କେତୋଟି ଘାଟ, 4 ଗୋଟି ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ, 3 ଟି ରେଷ୍ଟ ସେଡ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ବେଞ୍ଚ, ଡଷ୍ଟବିନ, ସାଇନେଜ, ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଆଦି ତିଆରି କରାଯିବ । ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି ।

ସମ୍ବଲପୁରର ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିର୍ଦେଶକ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦଳେଇଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ‘‘ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଡ଼ିଏଫଓ ଜଣେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଡିଜାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏଥିପାଇଁ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଏହି ଡିପିଆର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠା ଯାଇଥିଲା । ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ । ଏହି ଐତିହାସିକ ପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବାହାରର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ଓ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀର ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ରୋଜଗାର ପାଇ ପାରିବେ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କିଛି ରାଜସ୍ବ ପାଇବ ’’। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗକୁ ଏଠାକୁ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଇତିହାସକାର ଆସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିର୍ଦେଶକ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦଳେଇ ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ରେଢ଼ାଖୋଲର ସମାଜସେବୀ ଶିବରାମ ସାହୁ ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀର ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ । ପୂର୍ବରୁ ଭୀମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ । ତେବେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏଠାରେ 15 ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଶିଳା ଲିପି ଓ ଶୈଳ ଚିତ୍ର ରହିଛି । ଏହା ସହ ଏଠାରେ 45 ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଶୈଳ ଆଶ୍ରୟ ବା ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି । ଏହା ସହ ମହାଭାରତ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହ ଜଡିତ ଥିବାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନର ସାମୁହିକ ବିକାଶ ହେଲେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହେବା ସହ ଏହା କୁ ଲୋକେ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜାଣି ପାରିବେ ’’।

କେଉଁଠି ଅଛି ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀ ?

ସମ୍ବଲପୁରରୁ କଟକ 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରେ ଯିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା 15 ର ଯାତ୍ରା କଲା ପରେ 67 କିମି ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଥାଏ ରେଢ଼ାଖୋଲ ସହର । ରେଢ଼ାଖୋଲ ସହର ଟିକିଏ ଆଗକୁ ବାମ ପଟ ରାସ୍ତା ଯାହା ନାକଟିଦେଉଳ ଆଡକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ଯାହାକୁ ରାଞ୍ଚି ରୋଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେହି ରାସ୍ତାରେ 20 କିମି ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଆସିଥାଏ ଶିମିଳିପାଳ ଗାଁ । ସେହି ଶିମିଳିପାଳ ଗାଁରୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯାଇଥିବା ଅଣ ଓସାରିଆ ରାସ୍ତାରେ ରେ ପ୍ରାୟ ସାଢେ 7 କିମି ଗଲା ପରେ ଆସିଥାଏ ଘୋଷରାମାଲ ଗାଁ । ସେହି ଘୋଷରାମାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ରୁ ପ୍ରାୟ 5 କିମି ଅଣ ଓସାରିଆ ଜଙ୍ଗଲି ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଲାଣ୍ଡିମାଲ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଛି ଭୀମ ମଣ୍ଡଳୀ ।ଏହି ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ କୁ ଚମ୍ପାଲି ନଦୀ ଘେରି ରହିଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ।

ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ସୁରକ୍ଷା ସଂଘ ର ସଭାପତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମତରେ ‘‘ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀର ଶିଳାଲିପି ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗୀୟ ମାନବ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ ହୋଇଛି । ଏହା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷରାମାଲ ପଂଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ଲାଣ୍ଡିମାଲ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ଥିବା ଶିଳା ଲିପି କୁ ASI 1998 ରେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ । ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନ ଏହା ଉପରେ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି । Archeological ଛାତ୍ର ଆରକ୍ଷିତ ପ୍ରଧାନ ଏହା ଉପରେ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗୀୟ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଏନଗ୍ରାଭିଂ ଓ ପେଣ୍ଟିଂ ଅଛି । ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗୀୟ ମାନବ ଙ୍କ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଏ ’’।

ଏହି ସଭ୍ୟତା 20 ହଜାର ବର୍ଷ ତଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 5000 ବର୍ଷ ତଳ ଅର୍ବାନ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ଜିଏମ ୟୁନିଭରସିଟି ର ପ୍ରଫେସର ଅତୁଲ ପ୍ରଧାନ ରସର୍ଚ୍ଚ କରି କହିଛନ୍ତି। INTACH ସମ୍ବଲପୁର ଚେପଟର ର ସଦସ୍ୟ ଦୀପକ ପଣ୍ଡା ଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ 700 ଟି ଶୈଳାଶ୍ରୟ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁମ୍ପା ରହିଛି । ଏଥିରୁ କେବଳ 5 ରୁ 7 ଟି ଗୁମ୍ଫାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ହୋଇଛି ।

