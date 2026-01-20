ବୋମା ଖାଇ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚେତିଲା ବନ ବିଭାଗ; ଆରମ୍ଭ କଲା 'ଜିବେ ଦୟା' ଅଭିଯାନ ।
ଅନୁଗୋଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ବନ ସଂରକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୁରା ୭ଟି ବନଖଣ୍ଡରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି "ଜିବେ ଦୟା" ଅଭିଯାନ । ଜବତ ହୋଇଛି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଫାସ ବନ୍ଧୁକ ଓ ବୋମା।
ଅନୁଗୋଳ: ଅନୁଗୋଳ ବନ ମଣ୍ଡଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅପରେସନ "ଜିବେ ଦୟା" । ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହାତୀ ଛୁଆ ବୋମା ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିବା ପରେ ଏବେ ବନ ବିଭାଗକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ନିନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ପଡିଛି । ଏହା ପରେ ବନ ବିଭାଗର ଚେତା ପଶିଛି । ଏବେ ଶିକାର ରୋକା ଓ ଶିକାରୀ ଧରା ଅଭିଯାନକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଅନୁଗୋଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ବନ ସଂରକ୍ଷକ (RCCF )ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୁରା ୭ଟି ବନ ଖଣ୍ଡରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ବନଖଣ୍ଡଗୁଡିକର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତି ଇଲାକାରେ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡର ଜରପଡା ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ତୁଳିଆ ଦଲବେହେରା ସାହିରେ ବନ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଚଢାଉ ବେଳେ ଦୁଇଟି ବନ୍ଧୁକ, ବୋମା, ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି, ଫାସ ଦଉଡି, ହରିଣ ସିଙ୍ଗ ସମେତ ବହୁ ଶିକାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବେଆଇନ ଭାବେ ଏସବୁ ମହଜୁଦ ରଖିଥିବାରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ବାବୁଲି ଦଳବେହେରା ଓ ଚିତ୍ତ ଦଳବେହେରା।
ତେବେ କିଛି ମାସ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାରୀଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ ବଢୁଥିବାରୁ ବନ ବିଭାଗ ଜୀବେ ଦୟା ନାମରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରପଡା ବନାଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଦଳବେହେରା ସାହିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟାପକ ଶୀକାର କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ସଠିକ ଭାବେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ପରେ ଆଜି ଜରପଡା ଏସିଏଫ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଜୈନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସଦଳବଳେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ।
ସେପଟେ ଅନୁଗୋଳ DFO ନିଜେ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡକୁ ଲାଗିଥିବା ତାଳଚେର ବନାଞ୍ଚଳରେ କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଗଣ୍ଠିଗାଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନରେ ଅନୁଗୋଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡର ବହୁ ବନ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲଟି ଉଭୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡ ମିଶିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାର ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ରହିଛି। ଏଠାରେ ବଣୁଆ ହାତୀଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଶତାଧିକ ହାତୀ ଏ ଅଂଚଳରେ ଦିନ ରାତି ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ହାତୀ ମଣିଷ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାସହ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଉଭୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡ ତରଫରୁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅପରେସନ ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲରେ କିଭଳି ହାତୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିହେବ ସେନେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବ। ଏହାଛଡା ଦୁଇ ବନଖଣ୍ଡର କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ଭାବେ ପରସ୍ପରକୁ ହାତୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରି ପାରିବେ।
