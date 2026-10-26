ETV Bharat / state

ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ପିଏସି ବୈଠକ; ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍

କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବସିଥିବା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ବୈଠକରେ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତି ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

State Congress PAC meeting roadmap prepared for Panchayat elections
ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ପିଏସି ବୈଠକ; ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 26, 2026 at 7:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକ ହୋଇ ଲଢ଼ିବ କଂଗ୍ରେସ । ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ରୋଡ ମ୍ୟାପ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍‌ ଧରିଥିବାବେଳେ, ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ରବିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପିସିସିର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ପିଏସି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା, ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଲଢ଼ିବା ସହ ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବି, ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଡିଆର୍‌ ଆଇନ ଓ ଏସ୍‌ଆଇଆର୍‌ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ଜଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସଂକଟର ଆଶଙ୍କା ଉଠାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ଦଳ। ନଭେମ୍ବର ୧ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସମାବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଏପଟେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଘନଘନ ବୈଠକ। ରବିବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବସିଥିବା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ବୈଠକରେ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତି ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି।

ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ପିଏସି ବୈଠକ; ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ (ETV Bharat)

ବୈଠକରେ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମଜଭୁତ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ଭାବେ ଲଢ଼ିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ନେତା।ବୈଠକରେ ଏଆଇସିସିର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାମୂହିକ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ସହ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକତା ଓ ସଂଗଠନ ହିଁ ହେବ ଅଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି।

State Congress PAC meeting roadmap prepared for Panchayat elections
ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ପିଏସି ବୈଠକ; ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ (ETV Bharat)
ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଜେଟି କୁସୁମ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, 'କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ, ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ତାଲିକା ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଡିଆର୍‌ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଓ ଏସ୍‌ଆଇଆର୍‌ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହା ସହ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବିକୁ ଜୋରଦାର କରିବ ଦଳ।'
State Congress PAC meeting roadmap prepared for Panchayat elections
ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ପିଏସି ବୈଠକ; ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ (ETV Bharat)
ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଜୟଦେଵ ଜେନା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ରଣନୀତି, ଦଳୀୟ ଏକତା ଓ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜଭୁତ କରିବା ଉପରେ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡ଼ାକରାରେ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାମ ଲୀଳା ମଇଦାନରେ ଏସଆଇଆର, ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହାସମାବେଶ ହେବ । ରାଜ୍ୟର କୋଣଅନୁକୋଣରୁ କିଭଳି କଂଗ୍ରେସ ନେତା କର୍ମୀ,ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ,ଚାଷୀ,ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ସେ ନେଇ ପିଏସି ବୈଠକରେ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କିଭଳି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସରପଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅକ୍ତିଆର କରିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । କାଳୀପୂଜା ପରେ ଏନେଇ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେବ।'
State Congress PAC meeting roadmap prepared for Panchayat elections
ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ପିଏସି ବୈଠକ; ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ (ETV Bharat)
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶାସକ ବିଜେପିର ବିକାଶ ଏଜେଣ୍ଡା, ଅନ୍ୟପଟେ ଜନସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସର ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଏକତା ଓ ସଂଗଠନ କେତେ ମଜଭୁତ ହେଉଛି, ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଡିଆର୍‌, ଏସ୍‌ଆଇଆର୍‌ ଓ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦଳର ଅଭିଯୋଗ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ

TAGGED:

ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପିଏସି ବୈଠକ
ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କଂଗ୍ରେସ ରୋଡ ମ୍ୟାପ
ROADMAP FOR PANCHAYAT ELECTIONS
PANCHAYAT ELECTIONS CONGRESS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.