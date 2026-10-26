ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ପିଏସି ବୈଠକ; ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍
କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବସିଥିବା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ବୈଠକରେ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତି ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : October 26, 2026 at 7:52 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକ ହୋଇ ଲଢ଼ିବ କଂଗ୍ରେସ । ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ରୋଡ ମ୍ୟାପ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଥିବାବେଳେ, ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ରବିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପିସିସିର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ପିଏସି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା, ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଲଢ଼ିବା ସହ ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବି, ଏମ୍ଏମ୍ଡିଆର୍ ଆଇନ ଓ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ଜଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂକଟର ଆଶଙ୍କା ଉଠାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ଦଳ। ନଭେମ୍ବର ୧ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସମାବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଏପଟେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଘନଘନ ବୈଠକ। ରବିବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବସିଥିବା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ବୈଠକରେ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତି ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି।
ବୈଠକରେ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମଜଭୁତ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ଭାବେ ଲଢ଼ିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ନେତା।ବୈଠକରେ ଏଆଇସିସିର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାମୂହିକ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ସହ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକତା ଓ ସଂଗଠନ ହିଁ ହେବ ଅଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ