ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ୧୧ ବିଭାଗର ୧୬ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ: ଆସିଲା ୩ ନୂଆ ଯୋଜନା
ନବମ, ଦଶମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, OSCMF ଓ OSSC ପାଇଁ କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ, ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଡିଜାଷ୍ଟର ରିକଭରି ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୋହର । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 13, 2026 at 11:44 PM IST
State Cabinet Meet, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ୧୧ଟି ବିଭାଗର ୧୬ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଞ୍ଜୁରୀ ଲାଭ କରିଛି । ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ୨୫ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବାରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟରେ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ନବମ ଓ ଦଶମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ ଯୋଜନା, OSCMF ଓ OSSC ପାଇଁ ୧,୩୬୦ କୋଟି କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ, ୪.୨୦ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଡିଜାଷ୍ଟର ରିକଭରି ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ମାରିଛି ।
ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ୩ଟି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ୩ ଟି, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀପାଳନ ବିଭାଗ ର ୨ଟି, ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଓ ଆଇଟି ବିଭାଗ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଏବଂ ସପ୍ତଦଶ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସପ୍ତମ ଅଧିବେଶନର ସତ୍ରାବସାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କ୍ୟାବିନେଟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ନବମ ଓ ଦଶମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ -
ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମାଗଣା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଏସ୍ସି ଓ ଏସ୍ଟି ବର୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବହି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ୨୦୨୫-୨୬ରୁ ୨୦୨୯-୩୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ ବର୍ଷରେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ୨୮୪.୦୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେବ । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୨୮.୭ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ।
OSCMF ଓ OSSC ପାଇଁ ୧,୩୬୦ କୋଟି କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ -
ଓଏସ୍ସିଏମ୍ଏଫ୍ (OSCMF) ଓ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି (OSSC) ପାଇଁ ୧,୩୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ୨୦୨୬-୨୭ରୁ ୨୦୨୯-୩୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ । ଏଥିରେ OSCMF ପାଇଁ ୯୬୦ କୋଟି ଓ OSSC ପାଇଁ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ । ଏହି ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସାର ଯୋଗାଣ ସହ ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଏବଂ ବିହନ ଉତ୍ପାଦକ ଓ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ।
୪.୨୦ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ -
କ୍ୟାବିନେଟ ‘ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଯୋଜନା’କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ୨୦୨୬-୨୭ରୁ ୨୦୨୮-୨୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନାରେ ୪୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ୪.୨୦ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଓ ବିଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ସହାୟତା ମିଳିବ । ଏହି ଯୋଜନାରେ ୧.୧୭ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆଧାରିତ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ୩ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏଆଇ, କ୍ଲାଉଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଓ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ । ଏଥିସହ ବିଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭାଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
କେନ୍ଦୁଝରରେ ଡିଜାଷ୍ଟର ରିକଭରି ଡାଟା ସେଣ୍ଟର -
କେନ୍ଦୁଝରରେ ଡିଜାଷ୍ଟର ରିକଭରି-କମ୍-ଡାଟା ସେଣ୍ଟର (DR-cum-DC) ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି । ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦକ୍ଷିଣ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ୧୭୬.୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେବ । କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ସର୍ଭିସେସ ଲିମିଟେଡକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ସମୟରେ ସରକାରୀ ଡିଜିଟାଲ ସେବାକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ରଖିବା ସହ ତଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ।
ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଡାକ ବିଭାଗକୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର -
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହୁଲଡିହା ମୌଜାରେ ୦.୫୦ ଡେସିମିଲ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଡାକ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବ । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଏହି ଜମିରେ ଡାକ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପାସପୋର୍ଟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର (POPSK) ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ୩ କୋଟି ୫୬ ଲକ୍ଷ ୧୬ ହଜାର ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ପ୍ରିମିୟମ, ଜମି ରାଜସ୍ୱର ପୁଞ୍ଜିକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରାଯିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସମେତ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଉନ୍ନତ ଡାକ ସେବା ପାଇପାରିବେ ।
ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ -
ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବରିଷ୍ଠତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା (ନିଯୁକ୍ତି ପଦ୍ଧତି ଓ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ) ନିୟମ, ୧୯୯୭ରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଭଲ୍-IIIରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆଧାରରେ ଲେଭଲ୍-II (ABEO) ପଦର ବରିଷ୍ଠତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଥିବାରୁ କନିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି । ଏଣିକି ଚୟନ ତାଲିକାରେ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ବରିଷ୍ଠତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଆଧାର କରିବା ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗରେ ୩୨୯ ନୂଆ ପଦବୀକୁ ମଞ୍ଜୁରି -
ଓଡ଼ିଶା ଅଧସ୍ତନ ମତ୍ସ୍ୟ ସେବା କ୍ୟାଡରର ପୁନର୍ଗଠନକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୋଟ ମଞ୍ଜୁରିପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ୪୪୫ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୭୭୪ ହେବ । ଅର୍ଥାତ ୩୨୯ଟି ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ବରିଷ୍ଠ ମତ୍ସ୍ୟ ବୈଷୟିକ ସହାୟକ ପଦବୀ ୧୨୭ରୁ ୨୨୪କୁ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ମତ୍ସ୍ୟ ବୈଷୟିକ ସହାୟକ ପଦବୀ ୩୧୮ରୁ ୫୫୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା, ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଓ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନକୁ ୧୨.୭ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନରୁ ୫୧ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।
ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଦରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ୧୩୪ କୋଟି -
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ମାଛଧରା ବନ୍ଦରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଆର୍ଥିକ ବିଡକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଜିଏସଟି ବ୍ୟତୀତ ୧୩୩.୮୧ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ୨୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ । ଏହି ବନ୍ଦରରେ ୧,୯୬୦ଟି ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା ପାଇଁ ନିରାପଦ ଅବତରଣ ଓ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ବାର୍ଷିକ ୫୫,୮୭୬ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ମାଛ ଧରାଯିବା ସହ ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୪୯୬.୩୬ କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୩୫ ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବେ । ଏହା ମାଛ ନଷ୍ଟ ହ୍ରାସ, ବିପଣନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବ ।
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ୫୦୦ କୋଟି -
ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ‘ସହରାଞ୍ଚଳ ବର୍ଷାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପରିଚାଳନା ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ’କୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି । ୨୦୨୬-୨୭ରୁ ୨୦୩୦-୩୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏହି ଯୋଜନାରେ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଓ ଚୟନିତ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଡ୍ରେନ ସଫେଇ, ଆର୍ସିସି ଡ୍ରେନ ନିର୍ମାଣ, ଡ୍ରେନ ଆଚ୍ଛାଦନ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଓ ସହରାଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସହାୟତା ମିଳିବ ।
ମହାନଦୀ ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ -
କଟକରେ ମହାନଦୀ ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟର ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ୧୩୩ କୋଟି ୭୧ ଲକ୍ଷ ୯୭ ହଜାର ୧୫ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେବ । ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନଦୀକୂଳରେ ପଦଚଲା ପଥ, ସବୁଜିମା, କଟକ ହାଟ, ଖୋଲା ମଞ୍ଚ, ଜଳାଶୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନସୁବିଧା ବିକଶିତ କରାଯିବ । ୨୦୨୬ ନଭେମ୍ବରରୁ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୦୨୮ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
ବଲାଙ୍ଗିରରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରିମ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରି -
ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାର ମରୁଡ଼ିପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରିମ ଷ୍ଟୋରେଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ୧୦୫ କୋଟି ୬୨ ଲକ୍ଷ ୩୩ ହଜାର ୯୬୦ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି । ସଇଁତଳା ବ୍ଲକର ତୁଷ୍ଟାପାଲି ଗାଁ ନିକଟରେ ଲାନ୍ଥ ନଦୀ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ୩୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଶେଷ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକର ୧୨ଟି ମରୁଡ଼ିପ୍ରବଣ ଗାଁକୁ ବର୍ଷସାରା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସହ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଓ କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ ।
ଶିଳ୍ପ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ନିୟମ ସଂଶୋଧନ -
ଶିଳ୍ପ ପୁନର୍ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ନୀତି ସଂକଳ୍ପ (IPR)–୨୦୨୨ରେ ସଂଶୋଧନକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ, ପୁନର୍ଗଠନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତରରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅସୁସ୍ଥ ଓ ଅବ୍ୟବହୃତ ଶିଳ୍ପ ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାରେ ସହାୟକ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ଆଇନ, ୨୦୧୩ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମୋଦିତ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ।
ଓଡ଼ିଶା ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟର କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନ -
ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟର ସର୍ଭିସ (ODES) କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର (JE) ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର (AE) ପଦବୀର ଅନୁପାତକୁ ୪୦:୬୦ରୁ ୬୦:୪୦କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଗମ ହେବା ସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଅଗ୍ରଗତି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ତେବେ କ୍ୟାଡରର ମୋଟ ମଞ୍ଜୁରିପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ।
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସେବା ନିୟମ -
ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନୂଆ ନିୟମାବଳୀ ‘ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା (ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୬’ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ମାନଦଣ୍ଡରେ ସମାନତା ଆଣିବା ସହ ହିନ୍ଦୀ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାଡର ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ନୂଆ ନିୟମ ୧୯୯୩ର ପୁରୁଣା ସେବା ନିୟମାବଳୀକୁ ବଦଳାଇବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ମୋଦିଙ୍କ ୨୫ ବର୍ଷ; ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ ପକ୍ଷରୁ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଗତି; ଯାଜପୁରରେ ୩୯ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ୪୬ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ, ୪୨ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର