ଆଇନଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିରେ 40 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ନାପସନ୍ଦ, ପରିଷଦ ରଖିଲା 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ଦାବି
ଆଇନଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ରାଶିରେ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ । ମାତ୍ର ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ।
Published : June 27, 2026 at 3:25 PM IST
କଟକ: ଆଇନଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ରାଶିରେ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ । ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଗଠିତ ପାଣ୍ଠିକୁ ଅନୁଦାନ ପରିମାଣ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହା ମାତ୍ର ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ (ଷ୍ଟେଟ ବାର କାଉନସିଲ) । ଏହାଛଡା ପରିଷଦ ପରିସରରୁ ଆଇନଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣପାଣ୍ଠି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦର 5 ଦାବି:
- ଆଇନଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ରାଶିରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି
- ୩୦ ବର୍ଷର ସଦସ୍ୟତା ଥିବାର ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ଅବସର ସମୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ
- ଆଇନଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିକୁ ଅନୁଦାନ ପରିମାଣ ୧୦ କୋଟିରୁ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି
- ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମଧୁବାବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୀମା ଲାଗୁ କରାଯିବା ସହ ଆଇନଜୀବୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ
- ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଇନଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା
ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ସଚିବଙ୍କୁ ଆଇନଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ସଚିବ ପଦରୁ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ପରିଷଦ । ଆଇନଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିକୁ ଅନୁଦାନ ପରିମାଣ ୧୦ କୋଟିରୁ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ । ଏବଂ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମଧୁବାବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୀମା ଲାଗୁ କରାଯିବା ସହ ଆଇନଜୀବୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୀତାଂଶୁ ମୋହନ ଦ୍ବିବେଦୀ ।
ଆଇନଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ବୃଦ୍ଧି ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ବାର କାଉନସିଲର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏହି ରାଶିକୁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧିରେ ପରିଣତ କରି ଅବସରକାଳୀନ କିମ୍ୱା ମୃତ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସରକାର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ । ଆଇନଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦକୁ ଉଠାଇନେବା ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପରିଷଦ ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦର ବହୁମତ ସମ୍ମତ୍ତି କ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଆଇନଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପି ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୀତାଂଶୁ ମୋହନ ଦ୍ବିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ୧୯୮୭ ମସିହାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ୨୦୧୪ -୨୦୧୫ ମସିହା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧ କୋଟି ମ୍ୟାଚିଂ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ୨୦୧୬-୨୦୧୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହା ୩ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ୨୦୨୦- ୨୧ ମସିହା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ସରକାର ଏହାକୁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚିଂ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ୧ କୋଟି ଥିଲା । ସେତେବେଳେ ୩୦ ବର୍ଷର ସଦସ୍ୟତା ଥିବାର ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅବସର ସମୟରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର ରାଶି ପାଉଥିଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁନର୍ବିଚାର କରି ଆଇନଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିକୁ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଅବସର ନେବା ସମୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା: 'ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା ପୋଲିସ, ହୋଇପାରେ ମିଛ ଧରା ପରୀକ୍ଷା'- କଟକ ଡିସିପି
10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆୟତ୍ତ ହେଲା ନିଆଁ, କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ