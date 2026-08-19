ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ
ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ । ରିପୋର୍ଟ- ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ
Published : August 19, 2026 at 7:33 PM IST
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ବିମାନ ସେବା ଠପ୍ । ଗତ ୧୭ ତାରିଖରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏନେଇ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଧୁଣ୍ଡିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Star Air ପକ୍ଷରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ–ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା–ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ବିମାନ ସେବାକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । କୌଣସି ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହି ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖ ପରେ ପୁନଃ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇଟି ମାର୍ଗରେ ସପ୍ତାହକୁ ୫ ଦିନ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ । ହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ ତାରିଖରୁ Star Air ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସେପଟେ ଏହି ସେବା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଧୁଣ୍ଡିଆ କହିଛନ୍ତି,"ପରିଚାଳନାଗତ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ Star Air ପକ୍ଷରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ–ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା–ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ବିମାନସେବାକୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ସେବା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବିକଳ୍ପ ଯାତାୟାତ ଖୋଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । Star Air ସହିତ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି । ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ବିମାନସେବା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ । "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବିମାନ ବାତିଲ ପରେ ତାତିଲେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସମ୍ପତ୍ତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଫୁକେଟ୍-ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ଘଟଣା: ସମସ୍ତ ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା