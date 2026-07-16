ରଥଯାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ; ମରିଚିକୋଟ ଛକ ନିକଟରେ ଦଳାଚକଟା, ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇ ଦୁଇ ମୃତ
ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ବେଳେ ପୁରୀର ମରିଚିକୋଟ ଛକ ନିକଟରେ ଚଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (File pic)
Published : July 16, 2026 at 5:40 PM IST
ପୁରୀ: ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ କାରଣରୁ ଦଳାଚକଟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ଏଥିରେ ଦୁହେଁ ହଠାତ୍ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ।