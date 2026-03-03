ETV Bharat / state

ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଅଘଟଣ; ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲାପେଲା, ଦୋଳବେଦୀ ନିକଟରେ ତଳେ ପଡିଗଲେ ଭକ୍ତ

ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ପୁରୀରେ ଅଘଟଣ । ଦୋଳବେଦୀ ନିକଟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲାପେଲା ଯୋଗୁଁ ତଳେ ପଡିଗଲେ ଭକ୍ତ ।

STAMPEDE LIKE SITUATION
ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲାପେଲା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 3, 2026 at 11:41 AM IST

1 Min Read
ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

ପୁରୀ: ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ପୁରୀରେ ଅଘଟଣ । ଦୋଳବେଦୀ ନିକଟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲାପେଲା ଯୋଗୁଁ ତଳେ ପଡିଗଲେ ଭକ୍ତ । ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଓ ସେବାୟତ ମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତଳୁ ଉଠାଇଥିଲେ । ତେବେ କେହି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ଏକ ଅଘଟଣ ଟଳିଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

stampede situation
ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲା (ETV Bharat Odisha)
ତେବେ ଆଜି ଦୋଳବେଦୀ ନିକଟରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ କିଭଳି ଘଟିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଦୋଳବେଦୀ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସନାତନ ଭୋଇ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ, ଭୂଦେବୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀ ଦୋଳ ବିମାନରେ ବିଜେ କରି ଦୋଳବେଦୀର ବାହ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ । ତେବେ ଏହା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିମାନ ଦୋଳବେଦୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ପରେ ଦୋଳବେଦୀରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଦୋଳବେଦୀ ବାହାରେ ଥିବା ଭକ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଭିଡ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିନଥିଲା । ହଠାତ୍ ଭକ୍ତ ମାନେ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଠେଲାପେଲା ପରିସ୍ଥିତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ୪ ରୁ ୫ ଜଣ ଭକ୍ତ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପୋଲିସ ଓ ସେବାୟତ ମାନେ ଭିଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତଳୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ।"

ତେବେ ଦୋଳବେଦୀ ନିକଟରେ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ଅଧିକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇନଥିଲା ସେ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଉପସ୍ଥିତ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦୋଳବେଦୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦୋଳବେଦୀରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତ ମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

