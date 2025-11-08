ETV Bharat / state

ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଧଡ଼ପଗଡ଼, ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ସିଲ୍

କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମହାନଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ । ଗୋଟିଏ ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କଲା ପ୍ରଶାସନ।

BALI YATRA STALE FOOD CRACKDOWN
ETV Bharat Odisha Team

November 8, 2025

କଟକ: ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଧଡ଼ପଗଡ଼ । ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ ଚଢାଉ କରିଛି କଟକ ମହାନଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ଏପରି କି ବାସି ଖାଦ୍ୟ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ । ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଦୋକାନରେ ଦୁଇ ଦିନର ବାସି ଖାଦ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ସେହି ବାସି ଆଳୁକୁ ସିଝାଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ଦୋକାନୀ । ତେବେ ଅଧିକାରୀମାନେ ବାସି ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ କିପରି ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ସେନେଇ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛି କଟକ ମହାନଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ।

ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଧଡ଼ପଗଡ଼:

ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଛାଡ଼ଖାଇ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି (ଶନିବାର) ଅନେକ ଦୋକାନୀ ବଳକା ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ଆଜି ତାହାକୁ ପୁଣି ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତେ ।ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାବେଶ ରହୁଥିବାରୁ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି କାରକ ହୋଇପାରେ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡିକ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ସିଏମସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ଏପରି କି ଅନେକ ଦୋକାନଠାରୁ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କାଟିଛି ପ୍ରଶାସନ । ବିଶେଷକରି ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ ।

ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ:

ଏନେଇ କଟକ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ରଶ୍ମିତା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼଼ିକରେ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ କୁଇଣ୍ଟାଲର ବାସି ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଜବତ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କଡା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଯଦି ବାରମ୍ବର ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଜବତ ହେଲେ ତାହାଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

