ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛୁରାମାଡ; ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଆହତ
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଚାକିରୀରୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇଥିଲା l ପୁନର୍ବାର ଚାକିରୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଫେସର ସାହୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା l ରିପୋର୍ଟ-ବାଦସାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା
Published : October 30, 2026 at 4:56 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଛୁରା ମାଡ । ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଛୁରା ମାଡ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରଫେସର ସାହୁ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର l
ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି କୃପାସିନ୍ଧୁ ବାଗ l ଯୁବକ ଜଣକ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ l ତାଙ୍କ ବାପା ବି ସେଠାରେ ସୁଇପର ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି l ଅତିରିକ୍ତ ଏସପିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଚାକିରୀରୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇଥିଲା l ନିଜକୁ ପୁନର୍ବାର ଚାକିରୀରେ ରଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ କୃପାସିନ୍ଧୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଫେସର ସାହୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା l
ଆଜି ସକାଳ 9.30 ମିନିଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଫେସର କଲେଜ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ଝଗଡା କରିବା ସହ ଅଚାନକ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା କୃପାସିନ୍ଧୁ l ପ୍ରଫେସର ସାହୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଯାଇ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଅତିରିକ୍ତ ଏସିପି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରଫେସର ସାହୁଙ୍କ ବାମପଟ ହାତରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଭିମାସରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି l ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନେକ ସମୟରେ କାମର ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଏବଂ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ କାମକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ବିଶ୍ଲବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି' ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଏସିପି କହିଛନ୍ତି ।
ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଜାତିରେ ବାହା ହୋଇଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଲେନି ସାହିଭାଇ: କୋଡ଼ିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସମାଜସେବୀ କଲେ ଶବ ସତ୍କାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାୟଗଡ଼ା ଉପ-କାରାଗାରରେ ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡେଲ: ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଦିବାସୀ ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ