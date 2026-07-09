ETV Bharat / state

ଆଇନ୍‌କୁ ଆଖିଠାର ! ଚାଲାଣ କଟିବା ସତ୍ବେ ବିନା ଫିଟ୍‌ନେସ୍‌ରେ ଗଡ଼ୁଛି ଗାଡ଼ି, କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା STA

ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ (STA) ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବିନା ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଗାଡିକୁ ଜବତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

STA orders strict action against Vehicles operating without fitness certificates
ବିନା ଫିଟ୍‌ନେସ୍‌ରେ ଚାଲୁଛି ଗାଡ଼ି, ଚାଲାଣ କଟିବା ପରେ ବି ଆଇନ୍‌କୁ ଆଖିଠାର, କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା STA (WEBSITE)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 9, 2026 at 4:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଗାଡି ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥାଇ ଚଳାଚଳ କରୁଛି । ଚାଲାଣ କଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଡି ମାଲିକମାନେ ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଫିଟନେସ୍ ନଥିବା ଗାଡି ଯୋଗୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ତଥା ସମସ୍ତ ସଡ଼କ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ (STA) ପକ୍ଷରୁ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।


ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ (STA) ପକ୍ଷରୁ ଏସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଏବାବଦରେ ସମସ୍ତ RTO, ARTO ଏବଂ ଡେପୁଟି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମିଶନରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ସବୁ ଗାଡି ମାଲିକଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ତେବେ ବିନା ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନ ଥାଇ ବାରମ୍ବାର ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଚାଲାଣ କଟିଥିବା ଗାଡିକୁ ଜବତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।


ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ:
ଆଜି (ଗୁରୁବାର) STA ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ୩ ମାସରେ ୪୩ ହଜାର ୬୯୬ ଚାଲାଣ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଏପ୍ରିଲ ୧ ତାରିଖରୁ ଜୁନ୍‌ ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଏସବୁ ଚାଲାଣ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଇ-ଡିଟେକ୍ସନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଟୋଲ୍‌ ପ୍ଲାଜା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲାଣ କଟିଥିବା STA ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ତେବେ ମୋଟ୍ ଗାଡି ମଧ୍ୟରୁ ୩୮ ହଜାର ୯୩୦ଟି ଗାଡି ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୧ ହଜାର ୪୦୧ଟି ଗାଡିକୁ ଚାଲାଣ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ୬୬୩୫ଟି ଗାଡିକୁ ଏକାଧିକ ଥର ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ୩୭ଟି ଗାଡି ୫୦ରୁ ଅଧିକ, ୩୬୯ଟି ଗାଡି ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ୯୬୦ଟି ଗାଡି ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ୨ ହଜାର ୧୯୧ଟି ଗାଡିର ୫ରୁ ଅଧିକ ଥର ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।


ମଙ୍ଗୁଳି ଟୋଲ୍‌ ପ୍ଲାଜାରେ ଫସିଛି ସର୍ବାଧିକ ୫୨୮୧ ଗାଡି
ମଙ୍ଗୁଳି ଟୋଲ୍‌ ପ୍ଲାଜାରେ ସର୍ବାଧିକ ୫୨୮୧ ଗାଡି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି । ସେହିପରି ପିପିଲି ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ୪୮୧୬, ସେରଗଡ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ୩୭୬୯, ଗୁଡପଡା ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ୨୮୦୭, ସମ୍ବଲପୁର-ବଡ଼ଗଡ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ୨୩୩୮, ଭଗଡା ନାରାୟଣପୁର ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ୨୧୪୧, କାନ୍ଦ୍ରା ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ୧୬୨୯, ଗୁରାପଲ୍ଲୀ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ୧୫୭୯, କାରାପାଡୁ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ୧୫୨୩ ଏବଂ ଦାର୍ଜିଙ୍ଗ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ୧୫୦୨ଟି ଗାଡ଼ିର ଚାଲାଣ କଟିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗାଡି ମାଲିକ ସାବଧାନ ! ଫିଟନେସ, ବୀମା ନଥିଲେ ରଦ୍ଦ ହେବ ଗାଡିର ପଞ୍ଜିକରଣ

E20 ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପକାଇଲେ ବି କଟିବନି ଗାଡ଼ି ଇନସ୍ୟୁରନ୍ସ, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ICICI Lombard

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

STATE TRANSPORT AUTHORITY
VEHICLE FITNESS ISSUE ODISHA
VEHICLE FITNESS CHALLAN ODISHA
ଗାଡି ଫିଟନେସ ଚାଲାଣ ଓଡିଶା
STA ORDERS STRICT ACTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.