ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ବିଧାନସଭା, ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ମୁଲତବୀ
ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ୧୦ଟା ୩୦ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ।
Published : March 26, 2026 at 5:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲେ ଓ ଆଜି ପବିତ୍ର ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଗୃହରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ବଜେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା । ଆସନ୍ତା ୩୦ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଗିଲୋଟିନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ । ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ନନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହଲିଙ୍ଗ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ବାଚସ୍ପତି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ଫଳସ୍ବରୁପ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ୧୦ଟା ୩୦ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ । ଏଥିସହ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ । ତାପରେ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଛୁଟି ଥିବାରୁ, ସୋମବାର ଦିନ ଯାଇ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବ । ସେହିପରି ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟ ସୋମବାର ୧୦ଟା ୩୦ ମିନିଟରେ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା । ମହାପ୍ରଭୁ ରଥରେ ବସି ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ICUରେ ଘଟିଥିବା ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଜାରି ରହିଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ୧୩ ଜଣଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି ପାଇଁ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳେ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସିପିଆଇ(ଏମ) ବିଧାୟକମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ । ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ୍ ତଳକୁ ଆସି ନାରାବାଜି କରିବା ସହ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ଗୃହରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରୁ ବାଚସ୍ପତି ସାଢେ ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । SCB ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ୧୩ ଜଣଙ୍କ ଏକାଦଶାହ ଅବସରରେ “ହତ୍ୟାକାରୀ ଏବେ ବି ଆରାମରେ” ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାନର ତଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଲେଖି ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର