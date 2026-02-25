ETV Bharat / state

ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସଅଳ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି

ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ରାତ୍ର ୧ଟାରୁ ଦ୍ବାରଫିଟା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

Srimandir Dola Purnima Rituals
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 25, 2026 at 1:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Srimandir Dola Purnima Rituals ପୁରୀ: ଆସନ୍ତା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପଡୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ । କିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ । ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ରେ ମେଣ୍ଢା ପୋଡ଼ି ନୀତି ଥିବାରୁ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ରାତ୍ର ୧ଟାରୁ ଦ୍ବାରଫିଟା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

Chatisha Niyoj Meeting
ମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ଚୁଡାନ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ:

ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଏସପି, ଛତିଶା ନିଯୋଗର ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲେ । ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ ତାରିଖରେ ପବିତ୍ର ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ତେବେ ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡୁଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଚୁଡାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି ।

Chatisha Niyoj Meeting
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ...

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୨ ତାରିଖ ରାତି ୧ଟାରେ ଦ୍ବାର ଫିଟା ନୀତି କରାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବ। ତେବେ ନୀତିକାନ୍ତି ସଅଳ ହେଲେ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୋଳବେଦୀରେ ବିଜେ କରାଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ରହିବ । ସଅଳ ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇ ନପାରିଲେ ଗ୍ରହଣ ସର୍ବମୋକ୍ଷ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୋଳବେଦୀକୁ ବିଜେ କରାଯିବ । ଆସନ୍ତା ୧ ଓ ୨ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ରେ ମେଣ୍ଢା ପୋଡ଼ି ନୀତି ଥିବାରୁ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ରାତ୍ର ୧ଟାରୁ ଦ୍ବାରଫିଟା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

Chatisha Niyoj Meeting
ମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
ଛତିଶା ନିଯୋଗରେ ନୀତିକାନ୍ତି ନେଇ ଆଲୋଚନା:

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ‘ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡୁଛି । ଏଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିତିକାନ୍ତି କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଭକ୍ତ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।

ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସରିବ ନୀତିକାନ୍ତି !

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ସିଂହାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନେକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି ରହିଛି । ସେହିଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି । ଏଣୁ ୨ ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସିଂହଦ୍ଵାର ଫିଟା ନୀତି କରାଯାଇ ନୀତିକୁ ସହଳ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ । ସକାଳୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୋଳବେଦୀରେ ବିଜେ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମାର୍ଚ୍ଚ 3ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି, କେତେ ସମୟ ରହିବ ଗ୍ରହଣ ?

ଧିରେ ଧିରେ ବଢ଼ୁଛି ତାତି ! ଏବେଠୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଗରମ-ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଆକ୍ତାମାକ୍ତା ହେଲେଣି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

ଜଳପଥରେ ଯୋଡି ହେବ ପୁରୀ: ନିର୍ମାଣ ହେବ କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲ, ଜଳଯାତ୍ରା ମଜା ନେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହେବକି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଆଶାରେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI JAGANNTH TEMPLE
SRIMANDIR DOLA PURNIMA RITUALS
LUNAR ECLIPSE 2026
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି
CHHTISHA NIJOG MEETING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.