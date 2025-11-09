ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନା
ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି।
Published : November 9, 2025 at 11:09 PM IST
ପୁରୀ: ୨୦୨୫ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା। ଏହି ଘଟଣାରେ କେବଳ ତଳିଆ ପୋଲିସ୍ କର୍ମଚାରିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି।
୨୦୨୫ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ୩ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ୭ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି । କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ୭ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଡିଜି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି।
ତେଣେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ କେବଳ ୭ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯିବା ଘଟଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ। ଏତେବଡ ରଥ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ଵ ଶହ ଶହ ଆଇଏଏସ ଓ ଆଇପିଏସ ଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। କେବଳ ମାର ମାର ଭଣ୍ଡରିଆକୁ ମାର ନୀତିରେ କେବଳ କିଛି ତଳ ତଳିଆ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରିଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଦଳା ଚକଟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯିବା କେତେଦୂର ଠିକ୍, ସେ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି।
ବଡ଼ବାଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଛୋଟ କର୍ମଚାରିଙ୍କୁ ବଳି ପକାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ଏଭଳି ଏକପାଖିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ଵାରା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦାୟିତ୍ଵ ରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନୋବଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ଡ୍ୟୁଟିରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିବ। ଏଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ, ଯେତେବଡ଼ ପଦବୀରେ ଯିଏ ଥାଉ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ରହିବ। ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନାରେ ଅବହେଳା କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବେ ତାହାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନାରେ ବ୍ୟାପକ ବିଭ୍ରାଟ ହେବ ।
ସେହିପରି ତିନି ରଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଲାଗିବା ପରେ ସେବାୟତଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସମନ୍ଵୟ ନରହିବା ଯୋଗୁଁ ରଥରେ ଶୀଘ୍ର ପହୁଡ଼ ନୀତି ଓ ଦ୍ଵାର ଫିଟା ନୀତି ପାଇଁ ଦଳା ଚକଟା ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବାବେଳେ ରଥ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ଵରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅବହେଳା ବିରୋଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେବ ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ। ରଥ ଆଗରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିବା ଚାରମାଳ ଟ୍ରକ୍ ଯିବା ଯୋଗୁଁ ଦଳା ଚକଟା ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମାଳ ମାଳ ଆଇଏଏସ୍, ଓଏଏସ୍ ଓ ଆଇପିଏସ୍ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କେବଳ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ କେତେକ ତଳିଆ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରିଙ୍କୁ ବଳି ପକାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ରେ ହୋଇଥିବା ଦଳା ଚକଟା ଘଟଣା ନେଇ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ୭ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୋଷୀ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ହେଲେ କୋରାପୁଟ ତୃତୀୟ ବାଟାଲିୟନର କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଜୟ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ହେଡ୍ କ୍ବାଟରରେ ଥିବା ଡିସିପି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ପତି, ପୁରୀ SSMSVର କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ତାପସ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ପୁରୀ SSMSVର ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ କେ.କେ. ନାୟକ, ପୁରୀ ଡିଏସପି ସିଟି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଛତ୍ରପୁର ଓଏସଏପି ତୃତୀୟ ବାଟାଲିୟନର କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସାରଦା ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଏହି ସାତ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ପୋଲିସ ଡିଜି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଚିଠି ଯୋଗେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି।
ଚଳିତବର୍ଷ ଜୁନ ୨୭ ଓ ୨୮ ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ୨୮ ତାରିଖ ଦିନ ରଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗିବା ପରେ ରାତିରେ ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ସହଳ ପହୁଡ଼ ନୀତି ଓ ବିଳମ୍ବ ରେ ଦ୍ଵାର ଫିଟା ନୀତି ହୋଇଥିଲା। ଫଳ ସ୍ଵରୂପ ଜୁନ ୨୯ ତାରିଖ ଭୋର୍ ୪ ଟା ରେ ଦ୍ଵାର ଫିଟା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଠେଲାପେଲା ଓ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦଳା ଚକଟାରେ ପ୍ରତିଭା ଦାସ (୫୨), ପ୍ରେମକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି (୭୮), ଓ ବାସନ୍ତୀ ସାହୁ (୪୨)ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍କାଳ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଜୁଲାଇ ୩୧ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୭ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶରତ ରାୟଗୁରୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାର ତତନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ପାଇଁ କଣ କେବଳ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଦାୟୀ। ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ କଣ କେହି ଆଇଏଏସ, ଓଏଏସ ଓ ଆଇପିଏସ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି ? ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରୁମ୍ ହୋଇଥିଲା ତାହା ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ଥିଲା। ଏଣୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବେ ନାହିଁ ? ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିବା ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ ମିଛ ଥିବା ତାହା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।"
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ହେଲେ କେତେକ ତଳିଆ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବାବେଳେ ବଡ଼ବଡିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଯେତେ ବଡ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଯିଏ ଅବହେଳା କରିଛି କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ। ନ ହେଲେ ଭଗବାନ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ।"
ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ଦଳାଚକଟାରେ ୩ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହେଲେ। ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ କେବଳ ୭ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁଠି ଜିଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବଦଳି କରାଗଲା, ରଥଯାତ୍ରା ଦାୟିତ୍ଵରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେବନାହିଁ। ଏନେଇ ତର୍ଜମା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେବଳ କିଛି ତଳିଆ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏଥି ପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ।"
ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଦଳଚକଟା ପାଇଁ ୭ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଦାୟୀ
ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ