ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର; ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ୧୦ ଟଙ୍କା
କରୋନା ମହାମାରୀ ପରଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିଲା l ୫ବର୍ଷରୁ କମ, ୮୦ବୟସରୁ ଅଧିକ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ନିଃଶୁକ୍ଳ ରହିଛି l
Published : November 26, 2025 at 8:10 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଶୁକ୍ଳ ୧୦ ଟଙ୍କା । ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୧ତାରିଖରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଖୋଲିବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର l ଦୀର୍ଘ ୬ବର୍ଷ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମବେଦି ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ l ଏପରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ।
ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ନିଃଶୁକ୍ଳ
ଡ. ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି, କରୋନା ମହାମାରୀ ପରଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିଲା l ଏବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଗୁଣ଼୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର । ଭକ୍ତମାନେ ଟିକେଟ କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ l ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପିଛା ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ୧୦ଟଙ୍କା ରହିଥିବାବେଳେ ୫ବର୍ଷରୁ କମ, ୮୦ବୟସରୁ ଅଧିକ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ନିଃଶୁକ୍ଳ ରହିଛି l
ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାର ସମୟ
ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୬ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ । କେବଳ ଶୀତଦିନେ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ୬ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର l ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ମୂଳକ କିଛି କାମ ବାକି ରହିଥିବାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି l ସେପଟେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଜୋତା ଓ ମୋବାଇଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଶୁକ୍ଳ କରାଯାଇଛି l
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରାମ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବେଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ l ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି ହୋଇଛି l ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି l ଭକ୍ତମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସୁରକ୍ଷିତ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
