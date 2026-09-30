ETV Bharat / state

6 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର

କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ୨୦୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Srigundicha temple opens today after 6 years
ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 30, 2026 at 8:18 AM IST

|

Updated : September 30, 2026 at 9:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ସିଂହଦ୍ଵାରରେ ନଡିଆ ବାଡେଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ । ଦୀର୍ଘ ୬ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର । କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ୨୦୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମରାମତି ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ମନ୍ଦିର।

Srigundicha temple opens today after 6 years
ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି ।

Srigundicha temple opens today after 6 years
ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

ଆଜିଠୁ ତିନି ଦିନ ମାଗଣା ଦର୍ଶନ

ଆଜି ଠାରୁ ତିନି ଦିନ ମାଗଣାରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଜୋତା, ମୋବାଇଲ ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶୁଳ୍କ ଜୋତା, ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ତିନି ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ୮୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଛୋଟ ଶିଶୁ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିବନି ପ୍ରବେଶ ଶୁକ୍ଲ।

Srigundicha temple opens today after 6 years
ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାମ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏହାର ପରିଚାଳନା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମବେଦୀ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳ 7ଟା 45ରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଯାଇଛି । ଜଗମୋହନରେ ରହି ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନାକଚଣା ଦ୍ବାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ରଥର ତିନୋଟି ଚକ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଜଗମୋହନ ଓ ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ବାତାନୁକୁଳିତ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାରୁ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଯିବାପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ’’।

Srigundicha temple opens today after 6 years
ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଦର୍ଶନ

ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ସମୟ ସକାଳ 6ଟା ରହିଥିବାବେଳେ ବନ୍ଦ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 (ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ) ରହିଛି । ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ରହିଛି । ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମନ୍ଦିର ଓ ଏହାର ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଣଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ । ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପୁଣିଥରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ।

ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ‘‘ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ସିଂହଦ୍ବାରରୁ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସମଗ୍ର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସିସିଟିଭି ନଜର ରଖିଛି । ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଗେଟରେ ମୁତୟନ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଚେକିଂ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି ’’।

ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଏଠାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛୁ । ଆମ ପାଇଁ ଏହା ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆମେ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଛୁ । ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିଛି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଛୁ ’’।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିପାରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପ ହେଲା ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଡ୍ରଇଂ ଡିଜାଇନ୍ କରିବ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

Last Updated : September 30, 2026 at 9:07 AM IST

TAGGED:

PURI GUNDICHA TEMPLE REOPEN
PURI SRIMANDIR TEMPLE
ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର
ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା
SRIGUNDICHA TEMPLE REOPEN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.